أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يختار بديل برناردو سيلفا من دورتموند وليفربول يتعرف على سعر موريلو

ذكر "نيكولا شيرا" أن يوفنتوس معجب بالأداء الذي يقدمه الجناح الإيفواري جيريمي بوجا منذ انتقاله في يناير على سبيل الإعارة من نيس.

وينوي يوفنتوس دفع مبلغ يقارب 5 مليون يورو بحسب الاتفاق مع نيس لضم اللاعب نهائيًا في يونيو المقبل بحسب "شيرا"، وسيوقع عقدًا معه حتى 2029.