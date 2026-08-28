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أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يتحرك لضم ماك أليستر عوضًا عن إنزو وتشيلسي يحسم صفقة مارتينيز
سيتي يستهدف ماك أليستر
قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن مانشستر سيتي قرر استهداف متوسط ميدان ليفربول أليكسيس ماك أليستر إذا فشل في ضم مواطنه إنزو فيرنانديز من تشيلسي.
وكانت "TYC" ذكرت أن سيتي تقدم بعرض جديد لضم إنزو مقابل 140 مليون يورو رغم انتهاء المهلة التي وضعها تشيلسي لبيع نجمه قبل أيام رسميًا.
مويس كين إلى كومو وزيركسي البديل
حسم كومو صفقة ضم مويس كين من فيورنتينا على سبيل الإعارة مقابل عشرة ملايين وإلزامية شراء مقابل 25 مليونًا إضافية بحسب "سكاي".
وأوضح "فابريزيو رومانو" أن فيورنتينا يتحرك لضم جوشوا زيركسي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لتعويض كين، وسط ترقب لموقف يونايتد الذي لم يعط الضوء الأخضر لرحيل الهولندي بعد.
مارتينيز يصل تشيلسي
وصل إيميليانو مارتينيز إلى لندن من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وحسم انتقاله رسميًا إلى صفوف تشيلسي بحسب "فابريزيو رومانو".
وسيوقع الحارس المخضرم عقدًا حتى يونيو 2028 ويحصل أستون فيلا على مبلغ في حدود 8 مليون يورو نظير الأرجنتيني بحسب التقارير.
سيتي يستهدف هدف الهلال السابق
دخل مانشستر سيتي سباق التعاقد مع جناح إيفرتون وهدف مانشستر يونايتد إليمان نداي بحسب "جارديان".
السنغالي الذي رفض الهلال بسبب تفضيله الاستمرار في إنجلترا حاليًا يقدر ثمنه فوق مائة مليون يورو بحسب التقارير.
انهيار صفقة أوستورفولدي إلى روما
قرر روما عدم التعاقد مع جناح فنربخشه جايدن أوستورفولدي بحسب "سكاي" بسبب اكتشاف معاناته من إصابة كبرى.
وبحسب التقرير، خضع الهولندي لفحوصات إضافية كشفت عن أن غيابه بسبب الإصابة التي يتعافى منها الآن قد يستمر لشهرين، ما جعل روما يتحرك لإلغاء الصفقة.
فولتيمادي على رادار نابولي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن بحث نابولي عن رأس حربة قد قاده إلى الاستفسار عن مدى إمكانية استعارة نيك فولتيمادي من نيوكاسل.
وارتبط نابولي في الأيام الماضية بمارك جويو من تشيلسي وجابرييل جيسوس من آرسنال عقب رحيل روميلو لوكاكو إلى فنربخشه.
ثنائي يغادر القادسية
ذكرت "الرياضية" أن سفيان الكرواني سيغادر القادسية الذي انضم له هذا الصيف فقط بعد وصول عرض من بنفيكا لضم الظهير الأيسر المغربي.
وفي سياق متصل، سيرحل آرون مارتين أيضًا نحو كالاماتا اليوناني بصفة نهائية بحسب البيان الرسمي للنادي السعودي.
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