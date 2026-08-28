حسم كومو صفقة ضم مويس كين من فيورنتينا على سبيل الإعارة مقابل عشرة ملايين وإلزامية شراء مقابل 25 مليونًا إضافية بحسب "سكاي".

وأوضح "فابريزيو رومانو" أن فيورنتينا يتحرك لضم جوشوا زيركسي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لتعويض كين، وسط ترقب لموقف يونايتد الذي لم يعط الضوء الأخضر لرحيل الهولندي بعد.