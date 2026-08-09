أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يتواصل مع وكلاء نجم ليفربول .. وأول تعليق من برشلونة على رحيل فيران توريس ورافينيا

بينما يولي أتلتيكو مدريد اهتمامًا بضم الأرجنتيني كريستيان روميرو؛ مدافع توتنهام، وقد قدم عرضه بالفعل مقابل 30 مليون يورو إلا أن اللاعب ينتظر عرض برشلونة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن روميرو ينتظر ما إذا كان النادي الكتالوني سيتحرك نحوه بجدية أم لا، لتحديد خطوته المقبلة، خاصةً وأنه يعلم إعجاب ديكو؛ المدير الرياضي للبرسا، به.

في المقابل، حدد توتنهام سعر بيع الأرجنتيني بـ40 مليون يورو، فيما لا يزال أتلتيكو مدريد يتصدر السباق نحوه بعرض الـ30 مليون، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.



