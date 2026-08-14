أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يرفض عرض برشلونة الجديد من أجل رودري ومهلة تشيلسي لبيع إنزو توشك على الانتهاء

قام نادي تشيلسي الإنجليزي، بمنح مهلة لأي طرف يريد التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب الفريق، حتى الساعة الخامسة من يوم الجمعة، من أجل التقدم بعرض رسمي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن تشيلسي يقدر إنزو بمبلغ 120 مليون جنيه استرليني، ولن يبيعه لمانشستر سيتي بأقل من هذا المبلغ.

وبحسب التقارير، لم يصل لتشيلسي بعد أي عروض رسمية مع دخول صباح الجمعة، مع خروج أنباء من الأرجنتين عن عرض من سيتي بقيمة 120 مليون يورو وليس استرليني لإنزو، العملة التي يرفضها تشيلسي ويطلب تلبية مطالبه بدقة.