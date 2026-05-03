Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | برونو فيرنانديش يقطع الطريق على السعودية من جديد .. وليفربول يلجأ لإيطاليا لتأمين دفاعه
برونو فيرنانديش يقطع الطريق على السعودية من جديد
في وقت يتوقع به البعض أن تحاول السعودية من جديد مفاوضة البرتغالي برونو فيرنانديش؛ لاعب مانشستر يونايتد، خرج بتصريحات رسمية تقطع الطريق أمام الراغبين في ضمه.
وقال فيرنانديش بينما ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في صيف 2027، في تصريحاته لـ"سكاي": "كان يمكنني الرحيل منذ عامين أو ثلاثة أعوام، حتى الموسم الماضي كان رحيلي ممكنًا، لكنني أحب حقًا هذا النادي، وأعتقد أن النجاح الموجود هنا لن أجده أبدًا في أي نادٍ آخر".
ليفربول يلجأ لنابولي تأمين دفاعه
أوضح موقع "TEAMtalk" أن ليفربول تقدم بعرض مبدئي إلى الهولندي سام بوكيما؛ مدافع نابولي، لتأمين دفاعه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصفقة قد تكلف خزينة النادي الإنجليزي 24.2 مليون جنيه إسترليني.
- AFP
صراع ثلاثي على جرينوود بقيادة باريس
أكد الصحفي إكرم كونور أن ماسون جرينوود؛ لاعب مارسيليا، يحظى باهتمام الثلاثي باريس سان جيرمان، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.
فيما يطلب النادي الفرنسي مبلغًا يتراوح بين 82 و99 مليون دولار للتفريط في جرينوود، مع احتفاظ مانشستر يونايتد بحق الحصول على 50% من قيمة بيعه.
عرض رسمي لروبرتسون
بعد إعلان رحيله الرسمي على ليفربول بنهاية الموسم الجاري، كشف عن أول عرض رسمي يتلقاه أندرو روبرتسون.
بحسب الصحفي ياغيز سابوندجو أوغلو فإن فنربخشه قدم عرضًا رسميًا للاعب، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بصيف 2026.
- Getty Images Sport
كارباخال على وشك الرحيل
أوضحت صحيفة "ماركا" أن داني كارباخال؛ قائد ريال مدريد، يقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الملكي لا يرغبون في تجديد عقد كارباخال الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ثلاثة وجهات فقط يمكنه الانتقال لها.. أسطورة ليفربول يكشف مستقبل محمد صلاح
تلقى محمد صلاح تحذيرًا بأن خياراته للانتقال في الصيف أصبحت محدودة بشكل متزايد مع اقتراب مسيرته الأسطورية مع ليفربول من نهايتها. وعلى الرغم من مكانته كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي، يعتقد لاعب خط وسط «الريدز» السابق ديدي هامان أن اللاعب المصري قد «تجاوز ذروة مستواه» الآن، ومن غير المرجح أن يجد ناديًا إنجليزيًا آخر من الدرجة الأولى يرغب في ضمه. (طالع التفاصيل)
قبل أيام من موقعة العودة ضد بايرن ميونخ .. باريس سان جيرمان يستهدف هاري كين
وفقًا لبودكاست صحيفة «بيلد» المعنون «بايرن-إنسايدر»، يُعد اللاعب الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، هدفًا رئيسيًا لباريس سان جيرمان.
علم كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في بيلد، من مصادر مقربة من النادي أن باريس سان جيرمان يجمع المال من أجل "صفقة انتقال لمهاجم نجم". وفي النهاية، لا يوجد الكثير من الأسماء الكبيرة المتاحة التي قد تكون مرشحة للانتقال إلى العاصمة الفرنسية.
ومع ذلك، فإن عقد كين في ميونيخ يمتد حتى عام 2027، مما يعني أنه يدخل العام الأخير من عقده قبل الموسم الجديد. ومع ذلك، يبدو أن رحيله عن بطل ألمانيا التاريخي أمر غير مرجح — حتى لو حاول باريس سان جيرمان إغرائه بـ"مبلغ ضخم"، وفقًا لفالك. بدلاً من ذلك، يُعتبر تمديد عقده الحالي أمرًا مرجحًا للغاية. (طالع التفاصيل)