أخبار الانتقالات | ليفربول يستهدف ميتوما ومورا وبرشلونة يتحرك لضم تريسولدي

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس يستهدف الرباعي دافيدي فراتيسي، شير ندور، مايكل كايودي، ولورينزو بالميساني، مفاجأة فروزينوني.

كايودي لفت الانتباه مع برينتفورد وتألق في التوقف الحالي مع الأتزوري، بينما فراتيسي يعيش بداية موسم مميزة مع لاتسيو الذي انتقل له مُعارًا من إنتر هذا الصيف.