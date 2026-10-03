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أخبار الانتقالات | ليفربول يستهدف ميتوما ومورا وبرشلونة يتحرك لضم تريسولدي
برشلونة يستهدف تريسولدي
ذكرت "سبورت" أن برشلونة يراقب عن كثب تطور نيكولو تريسولدي في بروج والمنتخب الألماني تحت 21 عامًا تمهيدًا لضمه في المستقبل.
المهاجم الشاب أشعل سباقًا على مستقبله الدولي بين إيطاليا، ألمانيا، والأرجنتين، ولم يحسم قراره النهائي بعد بخصوص أي منتخب أول سيمثل.
ليفربول يستهدف مورا وميتوما
أصبح ليفربول أحدث المهتمين بالموهبة المكسيكية الشابة رودريجو مورا، لاعب تيخوانا، ولكن اللاعب يفضل ريال مدريد أو برشلونة بحسب "فوتبول إنسايدر".
وفي سياق منفصل، أوضح "تيم توك" أن ليفربول أبدى اهتمامه أيضًا بالتعاقد مع كاورو ميتوما، جناح برايتون، في يناير في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.
أولمو يرفض السعودية
بعد تصريحات وكيله بخصوص رفض بايرن ميونخ في مناسبتين سابقتين، أكد "كوت أوفسايد" رفض داني أولمو لعدة عروض أخرى أيضًا.
وذكر التقرير أن النجم الإسباني لبرشلونة رفض عروضًا من أندية سعودية الصيف الفائت، بالإضافة لرفضه احتمالية الانضمام إلى آرسنال أو تشيلسي.
يوفنتوس يستهدف نجوم إيطاليا
ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس يستهدف الرباعي دافيدي فراتيسي، شير ندور، مايكل كايودي، ولورينزو بالميساني، مفاجأة فروزينوني.
كايودي لفت الانتباه مع برينتفورد وتألق في التوقف الحالي مع الأتزوري، بينما فراتيسي يعيش بداية موسم مميزة مع لاتسيو الذي انتقل له مُعارًا من إنتر هذا الصيف.
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