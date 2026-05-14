أخبار الانتقالات | تحديد موعد وصول مورينيو لريال مدريد وبايرن ميونخ يخطف بديل صلاح من ليفربول

كشف موقع "توك سبورت" عن اتفاق أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد، على الشروط الشخصية من أجل الانتقال لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال إن نيوكاسل يطلب أكثر من 75 مليون جنيه استرليني للتخلي عن الجناح الإنجليزي، وهي القيمة التي يحاول بايرن تخفيضها، لخطف الصفقة من ليفربول الذي وضع اللاعب ضمن أهدافه لتعويض رحيل محمد صلاح.