أخبار الانتقالات | ليفربول ومانشستر يونايتد يتصارعان على نجم فرنسا .. مدافع برشلونة يرفض الرحيل ورودري يتمسك بحلمه

أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن المدافع الفرنسي مالانج سار وافق على الانضمام إلى نيوم في دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

سار الذي سبق له اللعب لتشيلسي وموناكو وبورتو، لاعب حر حاليًا بعد نهاية عقده مع لانس، وقد تلقى بالفعل خمسة عروض أوروبية، لكنه فضل الانتقال للمملكة العربية السعودية.



