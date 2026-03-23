أخبار الانتقالات | خليفة بيب جوارديولا المحتمل في مانشستر سيتي يعود للصورة من جديد .. وليفربول وتشيلسي يتنافسان على نجم ريال مدريد

أكدت صحيفة "آس" اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد مع أنطونيو روديجر؛ مدافع ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الميرينجي.

اللاعب يمتلك عدة عروض إنجليزية بالفعل، لكن اليوفي وضعه كأولوية كونه صفقة مجانية، بجانب خبراته في دوري أبطال أوروبا.

لكن في الوقت ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن احتمالية تجديد عقد روديجر مع ريال مدريد لا تزال قائمة.