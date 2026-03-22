أخبار الانتقالات | كودي جاكبو يعطل صفقة ليفربول الجديدة .. مانشستر سيتي يستهدف نجم سبورتنج وبقاء ليفاندوفسكي في برشلونة وارد

أكدت بعض التقارير أن ليفربول وضع أنتوني جوردون؛ نجم نيوكاسل يونايتد، كهدف رئيس له في الميركاتو الصيفي المقبل.

لكن بحسب موقع "TEAMtalk" فإن صفقة جوردون لليفربول لن تتم إلا حال رحيل كودي جاكبو عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

رحيل جاكبو ليس مستبعدًا، وإن كان ليفربول لن يسعى لتلك الخطوة بقوة. أما عن رفض التعاقد مع نجم نيوكاسل في وجوده، فيعود لدور ريو نجوموها كخيار آخر على الطرف الأيسر، الذي يتوقع مسؤولو الريدز أنه سيكون له دورًا بارزًا الموسم المقبل على عكس وضعه الحالي.