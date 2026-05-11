Getty
أخبار الانتقالات | ليفربول يتواصل مع ريال مدريد بخصوص ألونسو وإنتر يفاوض روبن دياش
إنتر يفاوض دياش
كشف "باولو دي كانيو"، النجم الإيطالي السابق والمحلل الحالي في "سكاي"، عن وجود اتصالات بين إنتر وقائد مانشستر سيتي روبن دياش.
وجاء حديث دي كانيو على هامش نقاش على الهواء بخصوص تدعيمات إنتر المرتقبة للموسم المقبل، في ظل رحيل الثنائي فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فري، بالإضافة لخروج المُعار لمارسيليا بنجامين بافار من الحسابات وإمكانية رحيله لأحد أندية دوري روشن السعودي عقب عودته الصيف القادم بحسب "فابريزيو رومانو".
كامبياسو مطلوب في البريميرليج
أصبح أندريا كامبياسو، ظهير يوفنتوس الذي يجيد في اليمين واليسار، مطلوبًا بقوة في كبار البريميرليج بحسب "تيم توك".
وذكر التقرير أن ليفربول، آرسنال، ومانشستر يونايتد مهتمون باللاعب الذي سبق وارتبط بعرض من مانشستر سيتي واهتمام من برشلونة في الماضي.
أماد لن يرحل عن يونايتد
أكد "تيم توك" عدم صحة التقارير التي رشحت أماد ديالو لمغادرة مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان مدرب مانشستر يونايتد مايكل كاريك قد دافع عن ديالو عقب الخطأ ضد ليفربول الذي كلف ناديه هدفًا، ووصف تدريبه بالممتع.
ليفربول يتواصل مع ريال مدريد بخصوص ألونسو
ذكرت "آس" أن ليفربول قد تواصل عبر إدارته مع نظيرتها في ريال مدريد للاستفسار عن تشابي ألونسو وفترته مع النادي الملكي.
ويعتبر ليفربول بحسب التقرير ألونسو أحد المرشحين البارزين لتدريب الفريق إذا قرر إقالة أرني سلوت، الهولندي الذي أصبح مهددًا بسبب سلسلة النتائج الضعيفة الموسم الجاري.
خاميس يرد على الشائعات
رد خاميس رودريجيز، النجم الكولومبي، على الشائعات التي خرجت مؤخرًا بخصوص اعتزاله اللعب عقب نهاية كأس العالم القادمة.
وأوضح لاعب مينيسوتا مع "أبل تي في" أن تلك تقارير خرجت من كولومبيا لجمع التفاعل ليس أكثر، وشدد على أنه سيستمر في الملاعب لعدة سنوات بعد.
وتأتي تلك التصريحات عقب خروج تقارير أخرى تشير لانتهاء رحلة اللاعب في الملاعب الأمريكية في الأيام المقبلة وتوجهه للبحث عن فريق جديد.