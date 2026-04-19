أخبار الانتقالات | ثالث الراحلين عن ليفربول بعد صلاح وروبرتسون .. ريال مدريد يترك سراح لاعبه وعرض إنجليزي لنجم الأهلي

بدأ باريس سان جيرمان تحركاته الجدية نحو أهدافه في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يسعى لتدعيم الجناح الأيسر تحديدًا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" فإن لويس كامبوس؛ المدير الرياضي للنادي الباريسي، قد اجتمع الفترة الماضية بممثلي يان ديوماندي؛ جناح لايبزيج، وكذلك جابرييل مارتينيلي؛ جناح آرسنال.

يأتي هذا بالتزامن مع عدم حدوث أي تطورات في ملف تجديد عقد الجناح الأيسر برادلي باركولا، الذي ينتهي بنهاية يونيو 2028.