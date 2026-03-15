أخبار الانتقالات | ليفربول يحسم مصير أليسون وريال مدريد يعرض كامافينجا للبيع
ليفربول يجدد مع أليسون
بحسب "إسماعيل محمود" من "وين وين"، أصبح ليفربول على وشك التجديد مع حارسه أليسون بيكر لعام إضافي عبر تفعيل شرط التمديد التلقائي في عقد اللاعب الحالي.
وارتبط البرازيلي بخوض تجربة جديدة في إيطاليا مؤخرًا عقب الأولى في روما، وذلك بسبب رغبة يوفنتوس وإنتر بالتعاقد معه الصيف المقبل.
ريال مدريد يعرض كامافينجا للبيع
ذكرت "ماركا" أن ريال مدريد لا يمانع بيع متوسط ميدانه الفرنسي إدواردو كامافينجا بالصيف المقبل، وسيطلب مبلغًا في حدود ٥٠ مليون يورو كحد أدنى.
ويحظى لاعب رين السابق باهتمام عدة أندية إنجليزية كبرى بحسب التقارير، ولكن تكرر إصاباته هو مبعث الخوف الرئيسي لإتمام الصفقة من طرفها.
يوفنتوس يركز على ليفاندوفسكي
قالت "توتوسبورت" إن يوفنتوس عازم على ضم روبرت ليفاندوفسكي الصيف المقبل مجانًا عقب انتهاء عقده مع برشلونة، وسط اهتمام أيضًا من أندية أمريكية وأخرى سعودية، بالإضافة لميلان وأتلتيكو مدريد.
وخرج المخضرم البولندي بتصريحات مؤخرًا مع "سبورتس ويك" غازل فيها الكرة الإيطالية، إذ أشار إلى تنافسية الدوري وأبعد عنه تهم التراجع في المستوى عن بقية الدوريات الكبرى.
وكيل تونالي يلمح للرحيل عن نيوكاسل
قال بيبي ريسو، وكيل ساندرو تونالي، مع "كالتشيو أند فينانزا" إن نجم نيوكاسل قد يغادر الفريق عقب كأس العالم القادمة نحو أحد المهتمين مثل آرسنال ومانشستر سيتي.
وخرجت شائعات في الآونة الأخيرة تربط متوسط الميدان السابق لميلان باهتمام قوي ومتزايد من المدفعجية بالفعل، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد ويوفنتوس.
