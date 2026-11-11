أخبار الانتقالات | بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد وطوق نجاة لفينيسيوس جونيور وحقيقة انتقال نجم ليفربول للهلال!

كشف موقف "تيم توك" عن رفض ليفربول لفكرة التخلي عن لاعبه جيريمي فريمبونج في يناير القادم، وسط التكهنات حول رغبة الهلال السعودي في ضمه.

وأشار إلى أن المصادر نفت أي اهتمام من الجانب السعودي الذي لم يتقدم بعرض رسمي، ولم يتواصل حتى مع الريدز حول القيام بصفقة محتملة.

وعلى كل حال، ليفربول لا يخطط لبيع الهولندي، حيث يعتبره المدرب أندوني إيراولا من العناصر الهامة لمشروعه في ملعب أنفيلد.