أخبار الانتقالات | ليفربول ينافس أندية السعودية على لويس سواريز وإنتر الإيطالي والأمريكي يحاولان ضم كاسيميرو

أوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن إنتر ميامي بدأ بالفعل محادثاته مع وكلاء كاسيميرو؛ نجم مانشستر يونايتد، حيث أرسل عرضه الأول لهم.

من ناحية موقف البرازيلي، فإنه منفتح على اتخاذ خطوة مزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه يرهن قراره بالمقابل المادي الذي سيعرضه إنتر ميامي، كون العروض التي تلقاها من السعودية وأندية أوروبا أكبر من الأمريكي.

وفي سياق متصل، أكدت "جلوبو" وجود اتصالات من قبل إنتر الإيطالي مع النجم البرازيلي لاستطلاع موقفه من الانضمام لصفوفه الصيف المقبل مجانًا عقب تأكيد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية عقده الحالي.



