أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد شروط ضم رودري ولامين يامال يحذر برشلونة!





أفاد موقع فيشاخيس أن النجم الشاب لامين يامال وجه رسالة تحذيرية لإدارة نادي برشلونة بضرورة التعاقد مع مهاجم بارز لضمان استمرار طموح الفريق في المنافسة على الألقاب.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب قد يفكر في قبول عرض ضخم من نادي باريس سان جيرمان تتجاوز قيمته ثلاثمئة وخمسين مليون يورو في حال لم تتحسن تطلعات النادي الكتالوني في سوق الانتقالات.



