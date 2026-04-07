أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد شروط ضم رودري ولامين يامال يحذر برشلونة!
ريال مدريد يضع شروطا للتعاقد مع رودري
كشف موقع ديفينسا سنترال أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي رودري خلال الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن النادي الملكي وضع شرطين أساسيين لإتمام الصفقة هما نجاح اللاعب في إثبات جاهزيته البدنية خلال بطولة كأس العالم القادمة وألا تتجاوز القيمة المالية للطلب خمسين مليون يورو.
لامين يامال يطالب برشلونة بصفقات هجومية كبرى
أفاد موقع فيشاخيس أن النجم الشاب لامين يامال وجه رسالة تحذيرية لإدارة نادي برشلونة بضرورة التعاقد مع مهاجم بارز لضمان استمرار طموح الفريق في المنافسة على الألقاب.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب قد يفكر في قبول عرض ضخم من نادي باريس سان جيرمان تتجاوز قيمته ثلاثمئة وخمسين مليون يورو في حال لم تتحسن تطلعات النادي الكتالوني في سوق الانتقالات.
ليفربول يقترب من تجديد عقد إبراهيما كوناتي
ذكر موقع تيم توك أن نادي ليفربول توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لتجديد عقده مع الفريق براتب مرتفع.
وأوضحت التقارير أن المدافع يرغب في حسم كافة تفاصيل مستقبله قبل انطلاق منافسات كأس العالم لضمان الاستقرار داخل صفوف النادي الإنجليزي لسنوات إضافية.
صراع ثلاثي على خدمات إنزو فيرنانديز
أوضحت صحيفة لا ناسيون أن مساعي نادي ريال مدريد للتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي إنزو فيرنانديز واجهت منافسة شرسة من ناديي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.
ويرقب النادي الملكي وضع اللاعب مع ناديه اللندني تمهيدًا لتقديم عرض رسمي لضمه في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية رحيله عن الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.
مانشستر يونايتد يستهدف تفعيل الشرط الجزائي لباب جاي
أفاد موقع فيشاخيس أن إدارة نادي مانشستر يونايتد حددت لاعب وسط فياريال باب جاي كهدف رئيس لتدعيم خط وسط الفريق.
وأكد التقرير استعداد الشياطين الحمر لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب السنغالي والتي تبلغ خمسة وأربعين مليون يورو لضمان وصوله إلى ملعب أولد ترافورد الصيف القادم.
تشيلسي وليفربول ينافسان على ضم يان ديوماندي
أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن ناديي تشيلسي وليفربول أبديا استعداداً لدفع ستين مليون يورو للتعاقد مع جناح لايبزيج يان ديوماندي.
وأشار التقرير إلى أن دخول الأندية الإنجليزية بقوة في الصفقة قد يبعد نادي برشلونة عن سباق التعاقد مع اللاعب الشاب بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي الألماني.