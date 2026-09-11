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أخبار الانتقالات | كوتينيو يزامل نيمار وريال مدريد يحصن أردا جولر من إغراء تشابي ألونسو
اتجاه لإقالة مدرب التعاون
كشفت "الرياضية" عن وجود اتجاه في إدارة التعاون لإقالة مدرب الفريق زاركو لازيتيتش بسبب سوء النتائج بالجولات الأولى من دوري روشن.
وأشار التقرير إلى دخول مدرب الاتفاق السابق سعد الشهري قائمة الترشيحات من أجل تعويض لازيتيتش حال تمت إقالته، مع وجود اجتماع عقب لقاء الهلال المقبل لحسم الملف.
كوتينيو إلى سانتوس
قالت "UOL" إن سانتوس توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بصفة مجانية.
وسينضم لاعب إنتر وبرشلونة السابق إلى فريق النجم نيمار بعقد قصير الأمد يمتد حتى نهاية العام الحالي فقط.
رودريجيز يعود إلى كولومبيا
توصل خاميس رودريجز لاتفاق من أجل الانضمام إلى صفوف أتلتيكو ناسيونال في بلاده كولومبيا بحسب "آس".
وكان النجم الكولومبي قد تفاوض في الأيام الماضية مع أفيلينو الناشط في الدرجة الثانية الإيطالية ولكن لم يتوصلا لاتفاق على الراتب.
أردا جولر يجدد مع مدريد
توصل أردا جولر لاتفاق مع ريال مدريد من أجل تمديد عقده لست سنوات إضافية، حتى يونيو 2032، بحسب "آس".
وتأتي مفاوضات مدريد مع النجم التركي الشاب لتحصينه من إغراء العروض، وأبرزها بحسب "فابريزيو رومانو" من تشيلسي ومدربه تشابي ألونسو الذي سبق ودربه في مدريد.
إيفرتون ينفي التحرك لضم مارسيال وإيكاردي
أكد مصدر في إيفرتون مع جريدة "i sport" عدم صحة الشائعات بخصوص تحرك النادي لضم أحد الثنائي الحر أنتوني مارسيال أو ماورو إيكاردي لتعزيز هجومه.
وارتبط مارسيال بعروض من البريميرليج عقب انتهاء عقده مع مونتيري، بينما قيل إن لاتسيو وفيورنتينا مهتمان بضم إيكاردي عقب رحيله عن جلطة سراي يونيو الماضي.
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