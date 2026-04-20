أخبار الانتقالات | كريستينسن يحبط برشلونة وليفاندوفسكي يسوق نفسه في إيطاليا
روما يضغط من أجل كارلوس أجوستو
أكد "إف سي إنتر نيوز" أن المدافع البرازيلي كارلوس أجوستو حتى الآن لم يرد على عرض إنتر من أجل تمديد عقده رغم المهلة الممنوحة من النادي الإيطالي.
وذكر التقرير أن السبب الرئيسي هو إصرار روما على ضم اللاعب بطلب شخصي من مدربه جيان بييرو جاسبيريني، بالإضافة لوجود عروض من أندية إنجليزية للظهير الأيسر.
جنوى يرفض بيع هدف الهلال
أكد "نيكولا شيرا" رفض جنوى عرضين في يناير الماضي من أجل بيع موهبته ومهاجمه الشاب جيف إيكاتور، والذي سجل الأحد في الانتصار بهدفين لواحد على بيزا لحساب الدوري الإيطالي.
إيكاتور من مواليد العام 2006 وتم ربطه في يناير الماضي بعرض من الهلال ليكون ضمن اللاعبين تحت السن، ولكن النادي السعودي ضم قادر ميتي من رين في انتقالات الشتاء بنفس المركز.
وكيل ليفاندوفسكي في إيطاليا
ذكرت "موندو" أن وكيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي متواجد في إيطاليا من أجل التفاوض مع يوفنتوس بخصوص إمكانية انضمامه لصفوفه الموسم المقبل مجانًا، مع وجود اهتمام أيضًا من ميلان.
يذكر أن ليفاندوفسكي رفض عرضًا براتب مخفض من برشلونة لتمديد عقده المنتهي في يونيو المقبل بحسب نفس المصدر، ما يعني رحيله بنهاية الموسم الجاري.
كريستنسن يرفض عرض برشلونة
تقدم برشلونة بعرض إلى مدافعه أندرياس كريستينسن من أجل تمديد عقده المنتهي في يونيو المقبل، ولكن الدنماركي قام برفضه بحسب "موندو".
وعرض برشلونة عقدًا لعام مع وجود بند بإمكانية التمديد لعام ثان إضافي، ولكن مع تخفيض الراتب بسبب إصابات اللاعب المتكررة، ولكن كريستنسن أبلغ النادي بحسب التقرير رغبته في البقاء ولكن بشروط أخرى، مع العلم بأنه يملك عروضًا من أندية إيطالية وإنجليزية بحسب التقارير.
صراع على بيرجفال
ذكر "كوت أوفسايد" أن الثنائي تشيلسي وآرسنال مهتمان بالتعاقد مع لوكاس بيرجفال، متوسط ميدان توتنهام، حال تعرض الأخير للهبوط بنهاية الموسم.
بيرجفال، عشرين عامًا، كان محط اهتمام من برشلونة قبل أن ينجح سبيرز في حسم صفقة لاعب خط الوسط السويدي قبل عامين.