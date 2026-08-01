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أخبار الانتقالات | فيورنتينا يخطف موهبة ريال مدريد وهيثم حسن يحسم موقفه من العرض السعودي
القادسية يخطف الغنام
بحسب "الرياضية"، حسم القادسية سباق التعاقد مع النجم السعودي الدولي ولاعب الاتفاق خالد الغنام في الساعات الماضية.
اللاعب الذي يجيد في مركز الجناح يحظى بمتابعة عديد الأندية، وعلى رأسها الاتحاد والنصر بحسب التقارير، ولكن القادسية حسم الصفقة بحسب الصحيفة السعودية مقابل قرابة 25 مليون ريال.
ميتاي إلى جنوى
أعلن جنوى رسميًا عن تعاقده مع ظهير الاتحاد ماريو ميتاي على سبيل الإعارة الموسمية حتى نهاية الموسم المقبل.
ويملك النادي الإيطالي بندًا يتيح له ضم المدافع الألباني بنهاية الإعارة مقابل ثلاثة ملايين يورو بحسب الاتفاق بين الناديين كما نقلت عدة مصادر مطلعة.
الأهلي يضم رديف
خضع عبد الله رديف للفحوصات الطبية مساء الجمعة تمهيدًا لحسم انتقاله لصفوف الأهلي قادمًا من الفيحاء بحسب "الرياضية".
وينضم مهاجم الهلال إلى صفوف الأهلي بعقد حتى 2030 بحسب التقرير، وهو الذي انضم هذا الصيف للفيحاء عقب انتهاء عقده مع الهلال.
فيورنتينا يضم فالديبينياس
أعلن فيورنتينا عن ضم ظهير ريال مدريد الشاب فيكتور فالديبينياس في صفقة تقدر قيمتها في حدود 8 مليون يورو، وامتلاك ريال مدريد نسبة خمسين بالمائة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.
لويز يؤكد استمراره مع يوفنتوس
عقب تألقه في الودية التي انتصر فيها يوفنتوس على نيس بهدفين نظيفين، ناقش دوجلاس لويز موقفه من شائعات سوق الانتقالات.
وأكد متوسط الميدان البرازيلي سعيه الاستمرار في صفوف يوفنتوس، وعدم أي وجود نية من الطرفين لمغادرته في السوق الصيفية الجارية.
باريس يفاوض جودت
دخل باريس سان جيرمان في مفاوضات من أجل التعاقد مع موهبة ونجم أياكس ميكا جودت، وذلك رغم حسمه صفقة ضم مغنس أكليوش في الساعات الماضية لتعزيز خط هجومه.
وفي سياق متصل، أعلن أياكس عن انضمام جوليان براندت لصفوف العملاق الهولندي مجانًا عقب انتهاء تعاقده مع بوروسيا دورتموند يونيو الماضي.
هيثم الحسن يرفض السعودية
قال موقع "لا نويفا إسبانيا" المقرب من نادي ريال أوفييدو إن لاعب الأخير ومنتخب مصر هيثم حسن رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي في الساعات الفائتة.
وذكر التقرير بأن الجناح المصري يفضل البقاء في أوروبا، وأن أوفييدو يستهدف بيعه لتوفيق أوضاعه المالية قبل بداية الموسم الجديد، مع العلم أن فياريال سيتحصل على نسبة أربعين بالمائة من أي عملية بيع.
اتفاق بين إنتر وروميرو
أكدت "ESPN" الأرجنتينية التقارير القادمة من إيطاليا بخصوص توصل إنتر وتوتنهام لاتفاق بخصوص كوتي روميرو في حدود أربعين مليون يورو.
وقال التقرير إن إنتر توصل لاتفاق شخصي مع روميرو أيضًا، ويتبقى فقط رحيل بنجامين بافار من أجل فتح مجال لانضمام الأرجنتيني رسميًا لبطل إيطاليا.
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