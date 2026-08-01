أخبار الانتقالات | فيورنتينا يخطف موهبة ريال مدريد وهيثم حسن يحسم موقفه من العرض السعودي

أعلن جنوى رسميًا عن تعاقده مع ظهير الاتحاد ماريو ميتاي على سبيل الإعارة الموسمية حتى نهاية الموسم المقبل.

ويملك النادي الإيطالي بندًا يتيح له ضم المدافع الألباني بنهاية الإعارة مقابل ثلاثة ملايين يورو بحسب الاتفاق بين الناديين كما نقلت عدة مصادر مطلعة.