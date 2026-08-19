(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | سر تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد ونجم البريميرليج مصمم على الهلال
قيمة ضخمة لرحيل سافينيو
قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن توتنهام دخل في محادثات جدية مع مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع سافينيو جناح الفريق مقابل 100 مليون يورو.
فرصة اللاعب في المشاركة بصفة أساسية تبدو صعبة للغاية تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، لذلك يبحث سيتي عن أفضل فرصة مناسبة لرحيله.
- (C)Getty Images
عودة مرتقبة لفاردي
قال الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، إن وست هام فتح المفاوضات مع المهاجم الإيطالي جيمي فاردي، تمهيدًا لإعادته إلى إنجلترا من جديد.
وأشار إلى أن ساو باولو البرازيلي حاول التعاقد مع اللاعب أيضًا، بينما يطمح الهامرز في ضمه بتجربة الفريق بدوري "تشامبيونشيب" طمحًا في العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.
برونو يرفض التجديد
كشف الصحفي "ساشا تافوليري" عن رفض برونو فيرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد، لعرض النادي الإنجليزي من أجل التوقيع على عقد جديد.
يونايتد عرض على برونو زيادة راتبه من أجل التجديد، ولكن اللاعب ليس راضيًا عن الأمر، وقد نراه يرحل في الصيف القادم بالمجان.
- Getty Images
واتكينز يريد الهلال
قال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، متحمس لفكرة الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف.
وأوضح أنه على الرغم من رفض أستون فيلا للعرض الهلالي الأول بقيمة 45 مليون يورو لضم اللاعب، إلا أن المحادثات لا تزال مستمرة لمناقشة صفقة محتملة.
- Getty Images
سر تجديد فينيسيوس
كشف جوزيه مورينيو المدرب العائد مرة أخرى لريال مدريد، عن المحادثة التي جرت بينه وفينيسيوس جونيور جناح الفريق، وساهمت في توقيعه على عقد جديد.
وقال البرتغالي في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجيتو":"تحدثت معه وسألته، إلى أين تريد أن تذهب؟ أنت تعلم ريال مدريد، عندما ترحل ستعرف قيمة النادي".
نونيز يقترب من الدرعية
أكد فابريتسيو رومانو، أن داروين نونيز لم يقترب بأي شكل من الأشكال، من الانتقال لطرابزون سبور أو بشكتاش، ولم يتم حجز أي رحلات تنقله إلى تركيا.
وأشار إلى أن اللاعب يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه، في الوقت الذي يعتبر فيه الدرعية هو الأقرب لضمه حاليًا.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا