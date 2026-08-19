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vinicius junior(C)Getty Images
علي سمير

أخبار الانتقالات | سر تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد ونجم البريميرليج مصمم على الهلال

انتقالات
الهلال
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
جيمي فاردي
سافينيو
برونو فيرنانديز
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
داروين نونيز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 أغسطس 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.


  • قيمة ضخمة لرحيل سافينيو

    قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن توتنهام دخل في محادثات جدية مع مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع سافينيو جناح الفريق مقابل 100 مليون يورو.

    فرصة اللاعب في المشاركة بصفة أساسية تبدو صعبة للغاية تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، لذلك يبحث سيتي عن أفضل فرصة مناسبة لرحيله.

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    عودة مرتقبة لفاردي

    قال الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، إن وست هام فتح المفاوضات مع المهاجم الإيطالي جيمي فاردي، تمهيدًا لإعادته إلى إنجلترا من جديد.

    وأشار إلى أن ساو باولو البرازيلي حاول التعاقد مع اللاعب أيضًا، بينما يطمح الهامرز في ضمه بتجربة الفريق بدوري "تشامبيونشيب" طمحًا في العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

  • برونو يرفض التجديد

    كشف الصحفي "ساشا تافوليري" عن رفض برونو فيرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد، لعرض النادي الإنجليزي من أجل التوقيع على عقد جديد.

    يونايتد عرض على برونو زيادة راتبه من أجل التجديد، ولكن اللاعب ليس راضيًا عن الأمر، وقد نراه يرحل في الصيف القادم بالمجان.

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    واتكينز يريد الهلال

    قال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، متحمس لفكرة الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف.

    وأوضح أنه على الرغم من رفض أستون فيلا للعرض الهلالي الأول بقيمة 45 مليون يورو لضم اللاعب، إلا أن المحادثات لا تزال مستمرة لمناقشة صفقة محتملة.

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    سر تجديد فينيسيوس

    كشف جوزيه مورينيو المدرب العائد مرة أخرى لريال مدريد، عن المحادثة التي جرت بينه وفينيسيوس جونيور جناح الفريق، وساهمت في توقيعه على عقد جديد.

    وقال البرتغالي في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجيتو":"تحدثت معه وسألته، إلى أين تريد أن تذهب؟ أنت تعلم ريال مدريد، عندما ترحل ستعرف قيمة النادي".

  • نونيز يقترب من الدرعية

    أكد فابريتسيو رومانو، أن داروين نونيز لم يقترب بأي شكل من الأشكال، من الانتقال لطرابزون سبور أو بشكتاش، ولم يتم حجز أي رحلات تنقله إلى تركيا.

    وأشار إلى أن اللاعب يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه، في الوقت الذي يعتبر فيه الدرعية هو الأقرب لضمه حاليًا.