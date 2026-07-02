أخبار الانتقالات | مورينيو يخطف صفقة جديدة من برشلونة وبايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو فينيسيوس جونيور

يراقب نادي بايرن ميونخ الألماني، موقف الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، تمهيدًا لضمه في حالة رحيله عن ريال مدريد.

وتطرق الصحفي "إكرم كونور" إلى الموقف الحالي بين فينيسيوس وريال، وتعثر المفاوضات من أجل توقيع اللاعب على عقد جديد، بسبب مطالبه بالتساوي مع كيليان مبابي.

المحادثات ستعود بين الطرفين عقب كأس العالم، في الوقت الذي لا يستبعد فيه ريال إمكانية التخلي عن اللاعب بدلًا من خسارته بالمجان العام القادم.