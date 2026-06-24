أخبار الانتقالات | ألفاريز يستعد لخيانة برشلونة .. عرض سعودي لنجم آرسنال والأنظار تتجه نحو عمر مرموش!

أصبح خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، أكثر انفتاحًا على فكرة الرحيل إلى فريق آخر بخلاف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المهاجم الأرجنتيني جعل الأمور واضحة، بخصوص رغبته في مغادرة أتلتيكو هذا الصيف، ويعتبر برشلونة بمثابة "الفريق الحلم" الذي يريد الانضمام له.

ولكن، تزامنًا مع صعوبات الصفقة والخلاف بين أتلتيكو وبرشلونة، قد يوافق ألفاريز على الانتقال لأي من آرسنال أو باريس سان جيرمان.