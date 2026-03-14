أخبار الانتقالات | سلوت يرد على أنباء الإقالة من تدريب ليفربول ومانشستر يونايتد يفتح طريق كلوب نحو ألمانيا

وضع مانشستر يونايتد قائمة من ٥ مرشحين لقيادة تدريب الفريق بشكل دائم بداية من الصيف المقبل بدلًا من المؤقت مايكل كاريك بحسب "صن".

وضمت القائمة أندوني إيراولا من بورنموث، أوناي إيمري من أستون فيلا، أوليفر جلاسنر من كريستال بالاس، مدرب شاختار ومارسيليا السابق روبرتو دي زيربي، والمدير الفني لألمانيا يوليان ناجلسمان.

تولي ناجلسمان المهمة قد يعيد يورجن كلوب إلى المجال التدريبي، إذ ذكرت "بيلد" أن ناجلسمان مرشح للرحيل عقب كأس العالم، وأن يتولى كلوب تدريب "المانشافت" في محله.