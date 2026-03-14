أخبار الانتقالات | سلوت يرد على أنباء الإقالة من تدريب ليفربول ومانشستر يونايتد يفتح طريق كلوب نحو ألمانيا
5 مرشحين لخلافة كاريك
وضع مانشستر يونايتد قائمة من ٥ مرشحين لقيادة تدريب الفريق بشكل دائم بداية من الصيف المقبل بدلًا من المؤقت مايكل كاريك بحسب "صن".
وضمت القائمة أندوني إيراولا من بورنموث، أوناي إيمري من أستون فيلا، أوليفر جلاسنر من كريستال بالاس، مدرب شاختار ومارسيليا السابق روبرتو دي زيربي، والمدير الفني لألمانيا يوليان ناجلسمان.
تولي ناجلسمان المهمة قد يعيد يورجن كلوب إلى المجال التدريبي، إذ ذكرت "بيلد" أن ناجلسمان مرشح للرحيل عقب كأس العالم، وأن يتولى كلوب تدريب "المانشافت" في محله.
سلوت يرد على أنباء إقالته
على هامش المؤتمر الصحفي للقاء ناديه المقبل لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز، علق أرني سلوت، مدرب ليفربول، على إمكانية إقالته بسبب سوء النتائج خلال الفترة المقبلة.
وقال الهولندي إنه يحظى بدعم إدارة النادي بشكل كامل، ووصف ليفربول بأنه أفضل مكان ليتواجد فيه مدرب تحت الضغط بسبب الثقة الكبيرة التي توفره الإدارة لمدربها بتلك الظروف.
نيتو يهدد راشفورد
ذكرت "موندو" أن برشلونة معجب بإمكانيات بيدري نيتو، جناح تشيلسي، وقد يتحرك لضمه في الصيف المقبل إذا توفرت الظروف الملائمة لإتمام الصفقة.
انتقال نيتو قد يكتب نهاية تجربة ماركوس راشفورد مع البلوجرانا ويعني عودته إلى مانشستر يونايتد بحسب "توك سبورت"، في ظل تعثر مفاوضات ضمه من الفريق الإنجليزي المتمسك بمطالبه المادية المتفق عليها مسبقًا مع برشلونة.
نابولي يقرر شراء هويلوند
في تصريحات مع الإعلام الإيطالي، أكد المدير الرياضي لنابولي جيوفاني مانا إن مسألة ضم راسموس هويلوند وأليسون سانتوس بصفة نهائية قد حسمت.
وقال مانا مع "ميدياست" إن نابولي كان ينوي شراء الدنماركي من مانشستر يونايتد بغض النظر عن بند تحول الصفقة من إعارة لشراء نهائي حال التأهل لدوري الأبطال.
