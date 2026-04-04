أخبار الانتقالات | سلوت يستعين بصلاح لتأكيد استمراره مع ليفربول وجوارديولا يعلق على شائعات رودري وريال مدريد

استغل أرني سلوت، مدرب ليفربول، مؤتمر لقاء مانشستر سيتي المقبل لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي أُقيم الجمعة للتعليق على مستقبله وإذا كان سيستمر في منصبه الموسم المقبل أم لا.

وأجاب سلوت على سؤالين، الأول بخصوص تخطيط النادي لحقبة ما بعد صلاح، وأكد بأن النادي يعمل معه بالفعل لضم بديل للنجم المصري، والثاني بخصوص إذا كان النادي يشركه في خططه للموسم المقبل فيما يخص الانتقالات، ليجيب بالإيجاب، ويوضح أنه يعرف المغزى وراء ذلك السؤال بالتحديد.