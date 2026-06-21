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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يضع قائمة من 5 نجوم لدعم خط الوسط وتوتنهام يخطف تونالي
توتنهام يقترب من خطف تونالي من سيتي
قال "فابريزيو رومانو" إن توتنهام هو الأكثر جدية في مساعيه لضم ساندرو تونالي من نيوكاسل هذا الصيف رغم رفض الأخير عرضًا أوليًا بقيمة 75 مليون جنيه استرليني.
وأوضح رومانو أن توتنهام سيرفع عرضه في الساعات المقبلة لضم الإيطالي في ظل ضغط مواطنه ومدرب سبيرز روبرتو دي زيربي لإنهاء الصفقة.
تشيلسي يستهدف فيرتس
قال "فوتبول إنسايدر" إن تشيلسي يستهدف نجم ليفربول وألمانيا فلوريان فيرتس من أجل دعم خط وسطه هذا الصيف.
وذكر التقرير أن تشابي ألونسو هو من يطلب الألماني في ظل عملهما سويًا في باير ليفركوزن، ولكن أي تحرك لن يتم إلا في حالة رحيل إنزو فيرنانديز عن تشيلسي.
قائمة ريال مدريد لدعم الوسط
أوضح "فابريزيو رومانو" عن أن ريال مدريد لم يجر أي اتصالات حتى الآن من أجل التعاقد مع إنزو فيرنانديز من تشيلسي رغم المُشاع.
وقال رومانو إن إدارة ريال مدريد وضعت قائمة من 5 نجوم تضم إنزو من أجل دعم خط الوسط، ولكن لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بخصوص من اللاعب الذي سيضمه النادي.
يوفنتوس يحدد سعر دافيد
وضع يوفنتوس مبلغ 30 مليون يورو كقيمة لمهاجمه جوناثان دافيد، في ظل رغبة النادي ببيعه هذا الصيف، بحسب "كورييري".
وتألق دافيد في لقاء كندا الأخير بكأس العالم، إذ سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك قطر بالانتصار بسداسية نظيفة.