أخبار الانتقالات | نجم بايرن ميونخ يرفض الهلال وحقيقة "سرقة" ديوماندي من ريال مدريد!

دخل نادي آرسنال الإنجليزي، في محادثات مكثفة مع نظيره نيوكاسل، من أجل التعاقد مع لاعب وسطه البرازيلي برونو جيمارايش خلال هذا الصيف.

وقال موقع "توك سبورت" إن المحادثات تسير في صورة إيجابية، نحو الاتفاق على قيمة انتقال تصل إلى 75 مليون جنيه استرليني، رغم تأكيدات نيوكاسل في وقت سابق على عدم رغبتهم في بيع اللاعب.