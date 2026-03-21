أخبار الانتقالات | موقف إنزو النهائي من الانتقال لريال مدريد واهتمام إيطالي بنجم دوري روشن
عقبة أمام إنتر لضم كونيه
أبدى نادي إنتر الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع مانو كونيه لاعب نظيره روما، ولكن الصفقة تبدو صعبة للغاية في الوقت الحالي لأسباب مالية.
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قال إن روما يطلب مبلغ 40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ولكن إنتر ليس مستعدًا لدفع هذه القيمة.
اهتمام إيطالي بريتيجي
كشف موقع "توتو سبورت" الإيطالي، عن إمكانية رحيل ماتيو ريتيجي عن دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشار إلى أن الثنائي يوفنتوس وميلان يريدان الحصول على خدمات مهاجم القادسية السعودي، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الجاري.
إنتر يراقب لونين
قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن إنتر وضع أندريه لونين حارس ريال مدريد، ضمن الخيارات المحتملة أمامه لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن إنتر تقدم بعدة استفسارات للتعاقد مع لونين والتعرف على خططه المستقبلية، ومن المتوقع تأجيل ذلك بسبب حصوله على فرصة اللعب كأساسي بعد إصابة تيبو كورتوا.
وفي سياق متصل، لا يزال جولييلمو فيكاريو حارس توتنهام هو الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي في الصيف، اعتباره الخيار الأكثر واقعية.
منافسة إنجليزية على ألفاريز
قال موقع "تيم توك" إن الثنائي الإنجليزي آرسنال وتشيلسي، قام بإرسال كشافين إلى ملعب توتنهام خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد على الطبيعة.
اللاعب أخبر أتلتيكو بأنه قد يكون منفتحًا على ترك النادي في الصيف، كما يعتبر برشلونة هو الخيار المفضل له في حالة الرحيل.
ومع ذلك، تبدو الأوضاع المالية للنادي الكتالوني غير مبشرة لإتمام الصفقة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام آرسنال وتشيلسي.
إشارة على بقاء إنزو
بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي، استعدادته من أجل إغلاق الباب تمامًا أمام ريال مدريد للتعاقد مع لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرنانديز.
موقع "تيم توك" أوضح أن البلوز قرروا جعل فيرنانديز اللاعب الأعلى أجرًا في النادي، لإقناعه بالاستمرار ورفض فكرة الانتقال لريال.
ومن جانبه لا يبدو أن إنزو يضغط من أجل الرحيل، مما يجعل البقاء هو الخيار الأقرب بالنسبة لبطل كأس العالم.
مانشستر يرفض تمديد إعارة راشفورد
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مانشستر يونايتد سيرفض أي محاولة من برشلونة لتمديد فترة إعارة المهاجم الإنجليزي ماركوش راشفورد.
وأوضحت أن الشياطين الحمر سيخبرون النادي الكتالوني، بأنه سيكون عليه دفع مبلغ 26 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب بشكل نهائي، أو إعادته مرة أخرى إلى أولد ترافورد.
وإذا لم يتمكن برشلونة من تحمل تكاليف الصفقة، سيضطر مانشستر لبيع اللاعب إلى أي طرف آخر بنفس القيمة.
