أخبار الانتقالات | موقف إنزو النهائي من الانتقال لريال مدريد واهتمام إيطالي بنجم دوري روشن

قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن إنتر وضع أندريه لونين حارس ريال مدريد، ضمن الخيارات المحتملة أمامه لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن إنتر تقدم بعدة استفسارات للتعاقد مع لونين والتعرف على خططه المستقبلية، ومن المتوقع تأجيل ذلك بسبب حصوله على فرصة اللعب كأساسي بعد إصابة تيبو كورتوا.

وفي سياق متصل، لا يزال جولييلمو فيكاريو حارس توتنهام هو الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي في الصيف، اعتباره الخيار الأكثر واقعية.