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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يوجه ضربة لرودري .. وصدمة آرسنال تفتح أبواب ليفربول نحو نجم باريس سان جيرمان
جارناتشو يعطي الأولوية لروما
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن جناح تشيلسي أليخاندرو جارناتشو يعطي الأولوية للانتقال إلى روما، خلال الصيف الجاري، في ظل دراسته لخطوته المقبلة.
الناديان الإنجليزي والإيطالي بالفعل يتفاوضان خلال الأيام الحالية، لكن نقطة الخلاف حول طريقة الانتقال، حيث يفضل روما الاستعارة مع بند شراء إلزامي، فيما يريد تشيلسي بيع عقد جارناتشو بشكل نهائي.
فودين يدخل حسابات ميلان
أكدت صحيفة "توتو سبورت" أن ميلان وضع فيل فودين؛ نجم مانشستر سيتي، ضمن اهتماماته في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا للتحرك لضمه، خاصةً وأن عقده متبقي به موسم واحد فقط.
تتوقف الخطوة الرسمية نحو لاعب السيتيزنز فقط على رحيل رافائيل لياو من الروسونيري خلال الصيف الجاري، وهو النجم الذي يمتلك عدة عروض بالفعل.
أستون فيلا مهتم بنيكولاس جاكسون
رغم المستوى الباهت الذي ظهر به في كأس العالم 2026 مع منتخب السنغال إلا أن أستون فيلا مهتم بضم نيكولاس جاكسون من تشيلسي.
وأشار فابريتسيو رومانو إلى أن خط تفاوض فُتح بين الناديين خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يحب أوناي إيمري؛ المدير الفني لأستون فيلا، جاكسون منذ أن تدرب تحت قيادته في فياريال، وفي الأساس هو يسعى وراء ضمه منذ صيف 2025.
رسميًا .. العويس إلى الهلال
أعلن الهلال رسميًا التعاقد مع حارس المرمى محمد العويس قادمًا من العلا، لمدة موسمين، على أن ينضم لبعثة الفريق في النمسا استعدادًا للموسم المقبل، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ريال مدريد يصرف نظر عن ضم رودري
في واحدة من مفاجآت الصيف الجاري، قرر ريال مدريد التراجع عن اتخاذ أي خطوة جدية نحو الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي، بحسب صحيفة "ذا أتلتيك".
الصحيفة أشارت إلى أن رودري يحظى بدعم كبير من غرفة ملابس الملكي، لكن إدارة النادي قررت صرف النظر عن ضمه، مفضلة الاعتماد على لاعبين أصغر سنًا في وسط الملعب.
وأكدت "ذا أتلتيك" أن المقربين من نجم لا روخا استغربوا عدم تحرك ريال مدريد نحوه، رغم تألقه الكبير في كأس العالم 2026، بجانب انفتاح اللاعب على خطوة الانتقال.
صدمة آرسنال تفتح باب ليفربول نحو باركولا
التحول المفاجئ في صفقة مورجان روجرز من آرسنال إلى تشيلسي، مثّل صدمة للأول، الذي كان راغبًا بقوة في ضمن نجم أستون فيلا، بحسب فابريتسيو رومانو.
وأوضح الصحفي الشهير أن صدمة آرسنال في ضياع صفقة روجرز، جعلته يوقف اتصالاته مع وكلاء برادلي باركولا؛ نجم باريس سان جيرمان.
فيما يواصل ليفربول سعيه نحو باركولا، بشرط أن يوافق باريس على تركه بسعر مناسب، في انتظار رد الأخير، لحسم الصفقة.
يريد اللعب بجانب رونالدو ولكن .. تدخل سعودي مفاجئ يهدد بخطف توقيع سامو كوستا من النصر!
يبدو أن صفقة انتقال الدولي البرتغالي سامو كوستا، إلى صفوف النصر، لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة وأن الساعات المُقبلة، قد تشهد تحولًا مثيرًا في مساره إلى دوري روشن السعودي.
وكان الصحفي فابريتسيو رومانو، قد كشف عن مفاجأة، حول موافقة سامو كوستا، محور ريال مايوركا، على خطوة الرحيل إلى النصر، ليكون بديلًا للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، رغم أن لايبزيج بادر بإرسال عرض رسمي، لتتبقى خطوة المفاوضات بين الناديين. (طالع التفاصيل)
ضد رغبة مورينيو .. الكشف عن سبب تراجع ريال مدريد عن ضم أحدث صفقات توتنهام
أفادت تقارير أن ماتيوس فرنانديس كان على وشك الانضمام إلى صفوف ريال مدريد قبل أن يقرر النادي عدم إتمام الصفقة، وفقًا لموقع «فيكاخيس».
وكان مورينيو قد حدد سابقًا لاعب خط الوسط البرتغالي كهدف ذي أولوية خلال التخطيط الصيفي للنادي، وكان يعتقد أن القوة البدنية والمرونة التي يتمتع بها اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ستعزز خط وسط فريقه في إطار عملية إعادة بناء طويلة الأمد. (طالع التفاصيل)
بعد انهيار صفقة إنتر .. كبير إنجلترا يتحرك لضم خلايلة
على الرغم من فشل انتقاله إلى إنتر، إلا أن الأضواء لم تنطفئ عن عنان خلايلة. لا يزال الجناح الإسرائيلي أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات، وهو مستعد لخوض مغامرة جديدة مع عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تتنافس على ضمه. (طالع التفاصيل)
فيديو | أندية أوروبية تتنافس على "لامين يامال" السعودي .. والنصر يرد بالرفض!
أكد الناقد الرياضي علي العنزي، أن هناك محاولات من أندية أوروبية، للتعاقد مع عبد الرحمن سفياني لاعب النصر السعودي خلال هذا الصيف.
سفياني البالغ من العمر 18 سنة يلعب حاليًا مع شباب النصر السعودي، ولفت الأنظار بشده تجاهه، بسبب مستوياته في مختلف المراحل السنية محليًا ودوليًا، وانضم مؤخرًا لتدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو. (طالع التفاصيل)
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تحدث الإعلامي ماجد هود، عن القصة الكاملة لمفاوضات نادي الاتحاد السعودي، من أجل التعاقد مع لاعب الاتفاق خالد الغنام خلال الميركاتو الصيفي الجاري وفرانك كيسييه لاعب الأهلي السابق.
الاتحاد يبحث عن تدعيمات جديدة لصفوف الفريق للموسم القادم، وذلك من أجل النهوض بالفريق بعد فشله في الفوز بأي بطولات ومستواه المُحبط مع المدرب المُقال سيرجيو كونسيساو. (طالع التفاصيل)
"أريد أن ألعب مع كوبارسي" - نجم هولندا الواعد يغازل برشلونة
يبدو أن برشلونة قد ضمن نصف ثنائي الدفاع المركزي الذي سيشكله على المدى الطويل مع كوبارسي، الذي أثبت نفسه في الفريق الأول ويواصل تقديم أداء مثير للإعجاب مع المنتخب الإسباني.
وبرز رود نيجستاد كخيار محتمل لتكملة هذا المراهق. وكان المدافع البالغ من العمر 18 عامًا واللاعب في صفوف تفينتي قد ارتبط اسمه سابقًا بالنادي الكتالوني، وقد تحدث الآن علنًا عن احتمال اللعب يومًا ما إلى جانب كوبارسي في كامب نو. (طالع التفاصيل)
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