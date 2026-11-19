قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن وستون مكيني لاعب وسط يوفنتوس، لن ينضم إلى صفوف مانشستر يونايتد أو أي فريق آخر في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويرجع ذلك لعدم رغبة يوفنتوس في التخلي عن اللاعب الأمريكي، كما أن مكيني يشعر بالراحة في إيطاليا ويعتبر من العناصر الهامة لدى المدرب لوتشيانو سباليتي.

وتأتي هذه الأنباء، بعد التكهنات التي أثيرت أخيرًا حول احتمالية انتقال اللاعب لمانشستر، للعمل مرة أخرى مع ماوريسيو بوتشيتينو الذي رحل مؤخرًا عن منتخب الولايات المتحدة لتدريب الشياطين الحمر.