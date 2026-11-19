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أخبار الانتقالات | قرار نهائي بملف رحيل رودريجو وأرنولد في يناير وحقيقة اقتراب مدافع توتنهام من برشلونة!
مكيني لم ينضم لمانشستر يونايتد
قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن وستون مكيني لاعب وسط يوفنتوس، لن ينضم إلى صفوف مانشستر يونايتد أو أي فريق آخر في الميركاتو الشتوي المقبل.
ويرجع ذلك لعدم رغبة يوفنتوس في التخلي عن اللاعب الأمريكي، كما أن مكيني يشعر بالراحة في إيطاليا ويعتبر من العناصر الهامة لدى المدرب لوتشيانو سباليتي.
وتأتي هذه الأنباء، بعد التكهنات التي أثيرت أخيرًا حول احتمالية انتقال اللاعب لمانشستر، للعمل مرة أخرى مع ماوريسيو بوتشيتينو الذي رحل مؤخرًا عن منتخب الولايات المتحدة لتدريب الشياطين الحمر.
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ريال يضاعف راتب بيلينجهام
أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، وجود خطة من ريال مدريد لتجديد عقد لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، ومضاعفة راتبه من أجل الحفاظ عليه لفترة طويلة.
وأشارت إلى أن راتب بيلينجهام الجديد في ريال سيصل إلى 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليتساوى مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.
برشلونة لن يبيع بالدي
قرر نادي برشلونة الإسباني صرف النظر عن فكرة بيع أليخاندرو بالدي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وسط الاهتمام المتزايد من مانشستر يونايتد وليفربول بضمه.
وقال موقع "تيم توك" إن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، استبعد حقيقة كل الأنباء التي أثيرت حول عدم شعور اللاعب بالسعادة، بسبب قلة مشاركاته مع المدرب هانزي فليك هذا الموسم.
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رودريجو مستمر في ريال مدريد
استبعد نادي ريال مدريد الإسباني، إمكانية إعارة أو بيع جناحه البرازيلي رودريجو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، رغم محاولات سانتوس للحصول على خدماته بشكل مؤقت.
وقالت شبكة "ESPN" البرازيلية، إن سانتوس الذي يلعب له نيمار، تواصل بشكل رسمي مع ريال للتعاقد مع رودريجو على سبيل الإعارة، ولكن الميرينجي يريد استمرار لاعبه.
ويرجع ذلك إلى رغبة جوزيه مورينيو في إعادة إحياء مسيرة اللاعب، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة، كما أن البرازيلي ليس متحمسًا لفكرة الرحيل.
دعوى قضائية بسبب جابرييل
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مانشستر يونايتد يدرس جديًا فكرة رفع دعوى قضائية بشأن لاعبه السابق جي جي جابرييل، بسبب الطريقة التي رحل بها قبل التوقيع لريال مدريد.
وأوضحت أن النادي يحاول التحقق جيدًا من إمكانية قيام أي من الأندية التي حاولت ضمه، بالتفاوض معه خلال الصيف الماضي، مما يمثل خرقًا في قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتقالات اللاعبين الشباب.
بورو لن ينتقل لبرشلونة
نفى الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، وجود أي محاولات من برشلونة من أجل التعاقد مع بيدرو بورو ظهير أيمن توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يؤكد أن بورو سيبقى مع توتنهام حتى نهاية الموسم الجاري 2026/2027، على الرغم من كل التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبله.
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أرنولد والرحيل عن مدريد
أكدت شبكة "سكاي" الألمانية، أن ريال مدريد أصبح منفحتًا على فكرة الاستماع للعروض المتعلقة برحيل ترنت ألكساندر أرنولد عن صفوف الفريق في شهر يناير القادم، بسبب عدم شعور اللاعب بالراحة تجاه تهميشه مع المدرب جوزيه مورينيو.
وأوضحت أن مدافع ليفربول السابق ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ، ولكن النادي الألماني لم يقرر تحويل هذا الاهتمام إلى أي محاولة واقعية للتعاقد معه.
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