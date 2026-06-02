Getty Images
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يراقب دومفريس بطلب مورينيو وبايرن يفاوض جناح المغرب!
ريال مدريد يراقب وضع دينزل دومفريس بطلب من جوزيه مورينيو
أفاد الصحفي جيانلوكا دي مارزيو أن نادي ريال مدريد بدأ تحركاته الرسمية تجاه نادي إنتر للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس.
ويأتي هذا الاهتمام بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يرتبط اسمه بالعودة لقيادة الفريق الملكي في حال إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسًا للنادي، حيث حدد المدرب البرتغالي رغبته في إبرام أربعة تعاقدات جديدة لتدعيم الصفوف.
وفي المقابل، بدأت إدارة نادي إنتر بالفعل رحلة البحث عن بدائل لتأمين مركز الظهير الأيمن في حال إتمام الصفقة.
موناكو يحسم التعاقد الدائم مع أنسو فاتي
أعلن الصحفي فابريزيو رومانو عن إتمام نادي موناكو الفرنسي اتفاقه الرسمي والنهائي مع نادي برشلونة الإسباني لتحويل إعارة المهاجم أنسو فاتي إلى بيع نهائي بداية من الصيف الحالي.
وجاء هذا الاتفاق بعد الوصول إلى صيغة شفهية الشهر الماضي، حيث استقرت القيمة المالية المحددة للصفقة عند 11 مليون يورو.
ويتضمن الاتفاق المبرم بين الناديين احتفاظ نادي برشلونة ببند يضمن له الحصول على نسبة من قيمة أي عملية بيع مستقبلي للاعب الإسباني الشاب.
بايرن ميونخ يفتح خط المفاوضات لضم إسماعيل صيباري
كشف فابريزيو رومانوأن نادي بايرن ميونخ الألماني بدأ محادثات رسمية مع إدارة نادي أيندهوفن الهولندي للتعاقد مع اللاعب المغربي إسماعيل صيباري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة كبديل سريع بعد فشل صفقة التعاقد مع أنتوني جوردون، حيث يمتلك المدرب فينسنت كومباني رغبة قوية في تدعيم مركز الجناح.
صيباري يرحب بشدة بخطوة الانتقال إلى الدوري الألماني، ورغم عدم التوصل إلى اتفاق مالي نهائي بين الناديين حتى الآن، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين.
ثلاثي باريس سان جيرمان على أعتاب الرحيل
أكد رومانو أيضًا أن إدارة نادي باريس سان جيرمان منحت الضوء الأخضر لرحيل الثلاثي جونزالو راموس وكانج إن لي والحارس لوكاس شيفالييه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ويبحث المهاجم البرتغالي جونزالو راموس عن خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بصفة أساسية، وينطبق الأمر نفسه على النجم الكوري الجنوبي كانج إن لي الذي يحظى باهتمام من نادي أتلتيكو مدريد منذ شهر يناير الماضي.