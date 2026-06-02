أخبار الانتقالات | ريال مدريد يراقب دومفريس بطلب مورينيو وبايرن يفاوض جناح المغرب!

أفاد الصحفي جيانلوكا دي مارزيو أن نادي ريال مدريد بدأ تحركاته الرسمية تجاه نادي إنتر للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس.

ويأتي هذا الاهتمام بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يرتبط اسمه بالعودة لقيادة الفريق الملكي في حال إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسًا للنادي، حيث حدد المدرب البرتغالي رغبته في إبرام أربعة تعاقدات جديدة لتدعيم الصفوف.

وفي المقابل، بدأت إدارة نادي إنتر بالفعل رحلة البحث عن بدائل لتأمين مركز الظهير الأيمن في حال إتمام الصفقة.



