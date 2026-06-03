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أخبار الانتقالات | إشارة من أتلتيكو لرحيل ألفاريز إلى برشلونة وريال مدريد يواصل ثورته بنجم آخر من ليفربول!
آرسنال ينافس بايرن على نجم فرانكفورت
كشف موقع "ذا أثلتيك" عن اهتمام آرسنال وبايرن ميونخ، بالحصول على خدمات ناثانيل براون لاعب آينتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الدولي الألماني جذب انتباه كبار أوروبا نحوه بعد تألقه مع فرانكفورت في الموسم المنصرم، ومن المتوقع أن يطلب ناديه ما لا يقل عن 60 مليون يورو للتخلي عنه.
سيبايوس إلى هولندا
قرر نادي أياكس أمستردام الهولندي، جعل لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس، على رأس أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
اللاعب سيرحل عن ريال بنسبة كبيرة، ولا توجد أي فرصة لاستمراره، لذلك يبدو أياكس كفرصة ذهبية له لإحياء مسيرته من جديد، وذلك وفقًا لما تحدث عنه الصحفي الإسباني ماتيو موريتو.
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ريال مدريد ينهي صفقة دومفريس
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن ريال مدريد أكمل التعاقد مع دينزل دومفريس من إنتر، عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده بـ20 مليون يورو.
ومن المقرر أن يصبح دومفريس هو أول لاعب هولندي يرتدي قميص الميرينجي منذ عام 2009.
- Getty/GOAL
مانشستر يحسم صفقة إيدرسون
استمرارًا لنشاط الأندية الأوروبية في السوق قبل انطلاق كأس العالم 2026، نجح مانشستر يونايتد في التعاقد مع إيدرسون لاعب أتالانتا، بعد فترة طويلة من متابعته.
وأشار الصحفي فابريتسيو رومانو، إلى أن مانشسر سيدفع مبلغ 35 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلى مبلغ 3.8 مليون كمتغيرات.
- AFP
أتلتيكو مدريد مهتم بأوسيمين
بدأ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في البحث عن خيارات بديلة، بحالة التخلي عن خوليان ألفاريز مهاجم الفريق لبرشلونة أو أي فريق آخر.
وقالت صحيفة "آس" إن فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي هو الهدف الرئيسي للمدرب دييجو سيميوني لو رحل ألفاريز، ومن المتوقع أن تصل قيمة النيجيري إلى 75 مليون يورو.
وفي حالة بيع ألفاريز بمقابل مادي ضخم، من غير المقرر أن يواجه أتلتيكو أي مشكلة في تمويل صفقة أوسيمين.
ريال يراقب ماك أليستر
أكدت صحيفة "دياريو أوليه"، أن ريال مدريد وضع أليكسيس ماك أليستر ضمن أهدافه الصيفية، في ظل الثورة المنتظرة تحت قيادة جوزيه مورينيو والرئيس فلورنتينو بيريز.
وأوضحت أن لاعب ليفربول يجذب اهتمام ريال منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن يحاول النادي الاستفسار عن إمكانية ضمه هذا الصيف، بعد الاتفاق على التعاقد مع نجم آخر من الريدز وهو إبراهيما كوناتي.
ليل يحدد سعر نجمه
يطالب نادي ليل الفرنسي بالحصول على مبلغ لا يقل عن 70 مليون يورو، نظير التخلي عن مهاجمه البلجيكي ماتياس فيرنانديز باردو.
وقال موقع "فوت ميركاتو" إن فيرنانديز الذي سجل 8 أهداف وصنع 5 بالدوري الفرنسي خلال موسم 2025/2026، يجذب اهتمام كل من ليفربول وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.