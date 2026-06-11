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أخبار الانتقالات | أربيلوا إلى الدوري الإنجليزي وبرشلونة يراقب نجم الجزائر وريال مدريد ينتظر جفارديول
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صيف حاسم لجفارديول
وسط الأنباء حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بضمه، تقدم نادي مانشستر سيتي بعرض على لاعبه يوشكو جفارديول، من أجل تجديد عقده حتى 2031 مع رفع راتبه.
وقال الصحفي "فلوريان بليتنبرج" إن الأمور واضحة الآن بخصوص مستقبل الكرواتي، إما التوقيع على عقد جديد، أو الرحيل إلى أي من الثنائي الإسباني هذا الصيف.
ريال مدريد بالتحديد هو الطرف الأكثر حرصًا على ضم جفارديول، حيث يعتبر من أهم أهداف المدرب الجديد جوزيه مورينيو، مع ريكاردو كالافيوري مدافع آرسنال، وينتظر الميرينجي قرار الكرواتي بفارغ الصبر قبل اتخاذ أي خطوة.
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برشلونة يراقب مازا
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن برشلونة قرر مراقبة مجموعة من النجوم الشابة في أوروبا، تمهيدًا للحصول على خدمات أي منهم قريبًا.
وجاءت الأسماء التي أثارت اهتمام برشلونة كالتالي: لينارت كارل "بايرن ميونخ"، كيس سميت "ألكمار"، رودريجو مورا "بورتو"، لويس مايلي "نيوكاسل يونايتد" والجزائري إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن.
مانشستر يرفض دفع شرط ويليامز
أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو هذا الصيف، ولكن هناك عقبة أمام فكرة ضمه من النادي الباسكي.
وقالت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، إن مانشستر غير مستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد ويليامز بقيمة 100 مليون يورو، ويريد تخفيض هذا المبلغ.
وأوضحت أيضًا أن هناك اهتمام من آرسنال وليفربول بالحصول على خدمات اللاعب، لدعم هجوم الثنائي ميكيل أرتيتا وأندوني إيراولا.
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ألفاريز مصمم على برشلونة
قال موقع "تيم توك" إن خوليان ألفاريز لا يزال مصممًا على الانتقال إلى برشلونة، رغم تقدم ريال مدريد بعرض قيمته 150 مليون يورو للحصول على خدماته من أتلتيكو.
وأوضح أن اللاعب أخبر أتلتيكو وريال، أن برشلونة هو وجهته المفضلة، رغم كل الأحاديث المستمرة عن ربطه بأندية أخرى.
وفي هذا السياق، يظل كل من آرسنال وباريس سان جيرمان يراقبان الموقف من بعيد، وسط تمسك من أتلتيكو مدريد بالحفاظ عليه.
مانشستر يراقب نجم ليل
وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نجم ليل ماتياس فيرنانديز باردو، ضمن أهدافه الصيفية لدعم هجوم الفريق خلال الميركاتو، بعد الموسم المميز الذي قدمه البلجيكي.
شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن اللاعب قيمته ربما تصل إلى 30 مليون يورو في الوقت الحالي، وفقًا للتقديرات الأولية، ولكن من غير المستبعد أن يزيد سعره في حالة تألقه بكأس العالم.
فيرنانديز فرض نفسه كأحد نجوم الدوري الفرنسي خلال موسم 2025/2026، بعد تسجيله 8 أهداف وصناعة 5 في 29 مباراة، مما لفت أنظار بعض عمالقة أوروبا مثل برشلونة.
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مفاوضات بين فولهام وأربيلوا
قال الصحفي ديفيد أورنستين، إن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق، دخل في مفاوضات مع فولهام، تمهيدًا لقيادة الفريق الإنجليزي خلفًا لماركو سيلفا.
وأشار إلى أن التفاوض مع أربيلوا يأتي ضمن بحث النادي عن مدرب جديد، ويعتبر الإسباني من الأسماء المفضلة لفولهام، بعد المستويات الجيدة التي لعبها ريال تحت قيادته قبل رحيله وتعيين جوزيه مورينيو بدلًا منه.