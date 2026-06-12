أخبار الانتقالات | حمد الله يتفق مع ناديه الجديد ونجم ألمانيا يرد على شائعات ريال مدريد

ذكرت "سكاي" أن كيران تربيير قد يعلن عن رغبته بفسخ عقده مع ناديه الجديد وولفرهامبتون عقب أيام فقط من انضمامه مجانًا لصفوف الفريق.

ويأتي قرار الظهير الأيمن المخضرم بحسب التقرير عقب قرار النادي إقالة المدرب روب إدواردز، والذي لعب دورًا كبيرًا في انضمام تريبيير.