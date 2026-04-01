أخبار الانتقالات | ريال مدريد يتواصل مع تونالي ومانشستر سيتي ينافس ليفربول على نجم برشلونة
ستونز يتجه نحو الرحيل
كشف الصحفي "أليكس كروك" عن عدم تخطيط مانشستر سيتي للتقدم بعرض جديد من أجل إقناع لاعبه جون ستونز بالبقاء مع النادي.
وأشار إلى أن مستقبل اللاعب يسير نحو الرحيل في صفقة انتقال حر بالصيف، وسط ترقب من إيفرتون ناديه السابق ضمن عدة أندية أخرى، تمهيدًا للتنافس للحصول على خدماته.
منافسة ثلاثية على كوندي
أكد الصحفي فرناندو بولو أن الثلاثي الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جول كوندي مدافع برشلونة في الصيف.
ومن جانبه، لا يمانع النادي الكتالوني التخلي عن اللاعب بالميركاتو المقبل، ولكن بشرط تلقي العرض المالي المناسب، لاستخدامه لتمويل صفقات أخرى.
سكيلي يضغط من أجل مانشستر
يحاول مايلز لويس سكيلي، لاعب آرسنال الإنجليزي الانتقال إلى صفوف نظيره مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم، في صفقة قد تمثل صدمة قوية لعشاق النادي اللندني.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن اللاعب يريد فرصة اللعب بانتظام، وهو ما لا يحصل عليه مع المدرب ميكيل أرتيتا، مما جعله يحاول إجبار النادي على بيعه لمانشستر.
صفقة سيتي قبل كأس العالم
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر سيتي جعل إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، بمثابة الهدف الرئيسي له في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت أن الصفقة لم يتم الاتفاق عليها بعد، ولكن سيتي يريد إتمامها قبل ذهاب إليوت للمشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن تصل قيمة اللاعب إلى 100 مليون جنيه استرليني، ولكن في حالة انتظار سيتي وتألق إليوت في المونديال، قد يزيد هذا السعر بشكل ملحوظ.
ريال مدريد يتواصل مع تونالي
قال موقع "تيم توك" الإنجليزي، إن ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، يدرس جديًا فكرة الرحيل عن الفريق، وسط اهتمام من آرسنال وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
ولكن ما هو جديد، أن معسكر تونالي تواصل مع ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، مما يفتح الباب أمام انضمام اللاعب للميرينجي من أجل تدعيم خط الوسط.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد فكرة عودة تونالي مرة أخرى للدوري الإيطالي، سواء من خلال إنتر أو يوفنتوس، بسبب صعوبة انتقاله لفريقه السابق ميلان.
بديل صلاح في ليفربول
قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن ليفربول تواصل مع فرانشيسكو كونسيساو جناح نادي يوفنتوس، من أجل ضمه في الصيف.
وتأتي هذه الخطوة لتعويض رحيل محمد صلاح، حيث أعلن الدولي المصري مؤخرًا، أن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع الريدز، تمهيدًا لخوض تجربة جديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول تابع كونسيساو لفترة طويلة، ومن غير المستبعد التقدم بعرض رسمي ليوفنتوس لضم صاحب الـ23 سنة.