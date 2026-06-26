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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الانتقالات | انسحاب نيمار وأربيلوا يتسوق من ريال مدريد وتشواميني يختار فريقه القادم

ريال مدريد
انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري روشن السعودي
أتلتيكو مدريد
باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
ميلان
نيكولاس جاكسون
إليوت أندرسون
نيمار
أوريلين تشواميني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 يونيو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سيتي يحسم صفقة إليوت أندرسون

    اتفق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على ضم إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية.

    وقال الصحفي "ديفيد أورنستن" إن الصفقة ستصل قيمتها إلى 116 مليون جنيه استرليني، دون أي متغيرات إضافية، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال تواجده بمعسكر إنجلترا في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم 2026.

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    رفض عرض آرسنال لجيمارايش

    تقدم نادي آرسنال الإنجليزي بعرض رسمي إلى نظيره نيوكاسل يونايتد، من أجل التعاقد مع برونو جيمارايش لاعب وسط الماكبايس هذا الصيف.

    وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن العرض الذي وصلت قيمته إلى 55 مليون جنيه استرليني قوبل بالرفض، لعدم رغبة نيوكاسل في التخلي عن اللاعب بأي شكل من الأشكال.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أربيلوا يتسوق من ريال مدريد

    قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ألفارو أربيلوا مدرب فولهام الجديد، يطمح في التعاقد مع بعض اللاعبين من ريال مدريد خلال هذا الصيف لتقوية فريقه.

    وأشارت إلى أن كل من تياجو بيتارش وسيزار بالاسيوس ومانويل أنخيل وخورخي كاستيرو، يأتون على رأس اهتمامات أربيلوا لمعرفته الجيدة بهم من خلال عمله مع الفريق الثاني والأول لريال.

  • 네이마르 주니오르 (Neymar Junior)Getty Images

    انسحاب نيمار

    انسحب النجم البرازيلي نيمار من المفاوضات مع نادي سينسيناتي الأمريكي، بسبب شعوره بالإحباط من المحادثات البطيئة حول الانتقال للفريق في صفقة محتملة بالميركاتو الحالي.

    وقال موقع "ذا أثلتيك" إن سينسيناتي لم يتقدم بأي عرض لضم اللاعب، رغم حرص نيمار على الانتقال للفريق في حالة التوصل لاتفاق مالي مناسب.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    تشواميني لا يريد الرحيل

    قال الصحفي "أندي ميتي" إن أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد، لا يريد الرحيل عن النادي، ويطمح في البقاء للعمل مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

    وأشار إلى أنه إذا لم يرغب ريال في الاحتفاظ باللاعب، فقد يغير تشواميني موقفه لخوض تجربة جديدة، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته، ويعتبر النادي الإنجليزي هو الوجهة المفضلة للنجم الفرنسي.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    صفقة ثنائية لأتلتيكو

    أصبح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قريبًا من حسم التعاقد مع كانج إن لي لاعب باريس سان جيرمان، وأليخاندروا جريمالدو من باير ليفركوزن الألماني.

    وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن التعاقد مع الثنائي سيكلف أتلتيكو 55 مليون يورو، حيث تصل قيمة جريمالدو 20 مليونًا مقابل 35 للنجم الكوري الجنوبي.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    ميلان يكثف محاولاته لضم جاكسون

    قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إن ميلان قرر تكثيف اهتمامه بالتعاقد مع نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    تشيلسي لا يمانع التخلي عن المهاجم السنغالي، ولكن يشترط الحصول على مبلغ 60 مليون يورو مقابل انضمامه إلى ميلان أو أي فريق آخر.