Getty Images
أخبار الانتقالات | صفقة مورينيو الأولى وبيريز يختار بين مبابي وفينيسيوس وبرشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي
رحيل مدرب ساوثامبتون
كشفت شبكة "توك سبورت" عن تخطيط ساوثامبتون لإقالة المدرب توندا إيكرت، بعد فضيحة التجسس على المنافسين الأخيرة التي حرمت النادي من المشاركة في نهائي المرحلة الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي.
وأوضحت أن مدرب القديسين قد يخضع لعقوبة طويلة المدى من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما هناك رغبة من لاعبي الفريق بمقاضاة ناديهم بسبب ما حدث.
- Getty Images
بيريز يختار بين مبابي وفينيسيوس
قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن هناك بعض الشخصيات داخل ريال مدريد، تطالب فلورنتينو بيريز رئيس النادي، بالتخلي عن أي من كيليان مبابي أو فينيسيوس جونيور في الصيف.
وأوضحت الصحيفة أن الاعتقاد السائد هو صعوبة الجمع بين الثنائي في فريق واحد، للحفاظ على استقرار الفريق وغرفة تبديل الملابس.
ومن جانبه أبدى بيريز اعتراضه التام على فكرة بيع مبابي، مفضلًا رحيل فينيسيوس جونيور لو اضطر للقيام بذلك.
مورينيو يطلب لاعب وولفرهامبتون
وفقًا للصحفي "لاتيجو سيرانو" فإن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد القادم، طلب من إدارة النادي التخلي عن إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وعلى جانب آخر، يميل البرتغالي للتعاقد مع جواو جوميش لاعب وولفرهامبتون كبديل له، من أجل دعم وسط الميرينجي في مهمته الجديدة.
برشلونة يقاتل من أجل راشفورد
يطمح نادي برشلونة الإسباني، لبذل كل ما لديه للتعاقد مع ماركوس راشفورد بعد انتهاء إعارته من مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الحالي.
وقال الصحفي "ألفريدو مارتينيز" إن المدرب هانزي فليك يعتبر من أشد المعجبين براشفورد، ويريد الإبقاء عليه داخل النادي حتى ولو على سبيل الإعارة لموسم آخر أو كشراء نهائي.
- Getty Images
خليفة ليفاندوفسكي في البوندسليجا
وفقًا لموقع "أفريكا فوت" فإن برشلونة انضم لقائمة المهتمين بالتعاقد مع كريستيان كوفاني مهاجم ليفركوزن خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق.
آرسنال وتشيلسي ونيوكاسل وبرينتفورد وبايرن ميونخ، جميعهم مهتمين بجلب المهاجم الشاب، ومن غير المستبعد دخولهم في منافسة شرسة مع برشلونة للحصول على خدماته.
ماريسكا مهتم بنجم أتالانتا
تزامنًا مع تولي إنزو ماريسكا لمنصب المدير الفني لمانشستر سيتي خلفًا لبيب جوارديولا، بدأ النادي الإنجليزي الاستعداد لتقديم الدعم للمدرب الإيطالي.
وقال الصحفي "جانلوكا دي مارزيو" إن ماريسكا يريد التعاقد مع ماركو باليسترا لاعب أتالانتا، وسيفعل كل ما لديه لجلبه إلى ملعب الاتحاد.
- AFP
ليفربول يراقب وضع بوين
بدأ الثلاثي تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد، بترقب موقف جارود بوين مع وست هام، تمهيدًا للحصول على خدماته بالميركاتو الصيفي المقبل.
وست هام مهدد بالهبوط وتوديع الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من الموسم، وسيكون من المثير رؤية ما سيحدث مع جارود بوين، خاصة وأن الهامرز سيحاولون توفير ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني، لتعويض خسائرهم المالية المنتظرة.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن ليفربول يعتبر من أشد المعجبين بجارود بوين، وكذلك مانشستر يونايتد الذي يحتاج للاعب متعدد الاستخدامات مثل الجناح الإنجليزي.