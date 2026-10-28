أخبار الانتقالات | ريال مدريد يبدأ خطته لخطف ماك أليستر وفليك يلجأ إلى ألمانيا لإنقاذ دفاع برشلونة

كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي، عن متابعة تشيلسي للاعب وسط برايتون ياسين العياري، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

جلطة سراي وفنربخشه وميلان جميعم يريدون اللاعب، بالإضافة لاهتمام عدة أندية داخل البريميرليج بضمه، في الوقت الذي يريد في برايتون الاحتفاظ بخدماته.

ولكن في حالة استقرار اللاعب على مغادرة النادي، سيطلب برايتون مبلغ يصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني.