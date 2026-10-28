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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يبدأ خطته لخطف ماك أليستر وفليك يلجأ إلى ألمانيا لإنقاذ دفاع برشلونة
تشيلسي يستهدف العياري
كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي، عن متابعة تشيلسي للاعب وسط برايتون ياسين العياري، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.
جلطة سراي وفنربخشه وميلان جميعم يريدون اللاعب، بالإضافة لاهتمام عدة أندية داخل البريميرليج بضمه، في الوقت الذي يريد في برايتون الاحتفاظ بخدماته.
ولكن في حالة استقرار اللاعب على مغادرة النادي، سيطلب برايتون مبلغ يصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني.
برشلونة يستهدف مدافع شتوتجارت
يدرس نادي برشلونة الإسباني، إمكانية التحرك للتعاقد مع فين يلتش لاعب شتوتجارت خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم دفاع المدرب هانزي فليك.
اللاعب يحظى باهتمام كبير من آرسنال وأتلتيكو مدريد أيضًا، في الوقت الذي يستعد فيه شتوتجارت لاستغلال الموقف، والمطالبة بمبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو.
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غرامة مخففة لبرشلونة
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي، عن تغريم برشلونة مبلغ قيمته 602 يورو فقط، بسبب الجدل الذي أثير حول خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.
وتأتي هذه العقوبة المخففة، بعد شكوى أتلتيكو ضد برشلونة، بالتفاوض مع المهاجم الأرجنتيني بشكل غير قانوني، رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع النادي.
روما يوجه أنظاره نحو جيتينز
كشف موقع "توتو ميركاتو ويب" عن اهتمام روما بالتعاقد مع جيمي جيتينز لاعب تشيلسي، وجيمي لويلينج لاعب شتوتجارت في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ويعتبر جيتينز هو الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي، خاصة لمشاركته لمدة 56 دقيقة فقط مع البلوز في كل البطولات هذا الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو.
اهتمام مكثف بمهاجم مونزا
قرر نادي آرسنال الإنجليزي، متابعة اللاعب جوستافو فاريلا مهاجم مونزا الإيطالي، بعد تسجيله 7 أهداف في 8 مباريات في الدوري هذا الموسم.
نابولي وبنفيكا استفسرا كذلك عن صاحب الـ21، مع استعداد نابولي على وجه التحديد من أجل التحرك لضمه في الميركاتو الشتوي القادم.
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ريال مدريد يتحرك من أجل ماك أليستر
كشفت شبكة "سكاي" الألمانية، عن تحرك ريال مدريد بجدية من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في أقرب وقت ممكن.
جوزيه مورينيو مدرب ريال يعتبر من أشد المعجبين بإمكانيات اللاعب، وبالتحديد قدرته في الفوز بالالتحامات البدنية، لذلك سيرحب بقدومه إلى سانتياجو برنابيو.
صاحب الـ27 سنة مرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2028، وفي ظل عدم وجود خطة من الريدز للتجديد، سيحاول ريال استغلال الموقف بأفضل شكل ممكن.
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