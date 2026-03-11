أخبار الانتقالات | رسالة غامضة من جوليان ألفاريز عن مستقبله ونجم توتنهام يفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة

قال الصحفي الإنجليزي أندي ميتين، إن مانشستر يونايتد نفى وجود أي رغبة لديه أو من المدرب المؤقت مايكل كاريك، بخصوص عودة ماركوس راشفورد من جديد لصفوف الفريق.

وأشار إلى أن الفكرة لا تعتبر منطقية لدى الشياطين الحمر للعديد من الأسباب، أهمها النواحي المالية، بسبب الراتب المرتفع للاعب المرتبط بعقد مع النادي حتى 2028.

وهو ما يفتح الباب أمام استمراره في برشلونة، ولكن على النادي التوصل لاتفاق مع الشياطين الحمر حول تحويل الإعارة إلى بيع نهائي.