أخبار الانتقالات | برشلونة يضحي لضم باستوني و"عقد ضخم" لأرتيتا وإنزو فيرنانديز قد يتجاهل ريال مدريد

قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن مانشستر يونايتد وليفربول، مهتمان بالتعاقد مع جليسون بريمر مدافع يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

اللاعب قد يضطر لاستكشاف خياراته في السوق عقب نهاية الموسم الجاري، في حالة عدم تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، حيث يرتبط بعقد في تورينو حتى 2029.

يوفنتوس حاليًا يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويريد التواجد ضمن الأربعة الكبار للتأهل إلى دوري الأبطال، وهو أمر حاسم في مستقبل بريمر.