هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Harry Kane vs Realgetty
علي سمير

أخبار الانتقالات | محاولة جريئة لضم كين ونجم برشلونة يرفض السعودية ومانشستر سيتي يخطف هدف ريال مدريد

انتقالات
دوري روشن السعودي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
برشلونة
الهلال
الأهلي
توتنهام هوتسبير
بايرن ميونخ
إنتر
مانشستر سيتي
هولندا
إنزو فرنانديز
دوشان فلاهوفيتش
مارك كاسادو
هاري كين
رودري
روبرتو مارتينيز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 أغسطس 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • عرض جديد لرودري

    يستعد نادي برشلونة للتقدم بعرض جديد من أجل التعاقد مع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.

    وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن العرض ستصل قيمته إلى 60 مليون يورو مع متغيرات مستقبلية أخرى لزيادة المبلغ.

    وأشار إلى أن مانشستر سيتي مصمم على قيمة 80 مليون يورو، في الوقت الذي يشعر فيه برشلونة بالتفاؤل من أجل الوصول لحل وسط.

    • إعلان
  • Vlahovic Besiktas GFX GOAL HDGetty GOAL

    فلاهوفيتش يغلق باب برشلونة

    قال المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، إغلاق الباب تمامًا أمام فكرة انتظار برشلونة، مقررًا الانتقال لصفوف نادي بشكتاش التركي.

    وأشار الصحفي فابريتسيو رومانو إلى أن اللاعب قرر الانتقال لبشكتاش بشكل نهائي، بالتوقيع على عقد مدته 3 سنوات.

  • وظيفة "تاريخية" لروبرتو مارتينيز

    قالت صحيفة "تيليجراف" الهولندية، إن روبرتو مارتينيز المدرب السابق لمنتخب البرتغال، قد يتجه لهولندا من أجل تدريب منتخب الطواحين خلال المرحلة المقبلة.

    وأوضحت أن بعض المسؤولين من داخل الاتحاد الهولندي، عقدوا محادثات مكثفة مع مارتينيز في الأيام الأخيرة طمحًا في التوصل لاتفاق.

    ولو أصبح الإسباني مدربًا لهولندا، سيكون أول شخص من خارج البلاد يتولى هذا المنصب منذ حوالي 5 عقود.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Djed SpenceGetty Images

    سبينس يقترب من إنتر

    دخل نادي إنتر الإيطالي في مفاوضات جديدة من أجل التعاقد مع دجيد سبينس لاعب توتنهام الإنجليزي هذا الصيف، وسط تحمس من اللاعب تجاه هذه الخطوة.

    وقال موقع "ذا أثلتيك" إن النادي يبحث عن ظهير أيمن جديد بعد رحيل دينزل دومفريس لريال مدريد، وهناك مناقشات حول صفقة تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو.

  • عرض من دورتموند للملا

    كشف الصحفي الألماني "فلوريان بليتنبرج" عن تخطيط بوروسيا دورتموند للتقدم بعرض جديد من أجل التعاقد مع سعيد الملا لاعب نظيره كولن.

    وأوضح أن اللاعب وافق بالفعل على الانضمام لدورتموند، على أن ينتظر النادي رد كولن على العرض الذي وصلت قيمته إلى 55 مليون يورو منهم 5 ملايين كمتغيرات.

  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    سيتي يخطف هدف ريال مدريد

    دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في محادثات جدية مع نظيره تشيلسي من أجل التعاقد مع إنزو فيرنانديز هذا الصيف، لتعويض رحيل رودري المحتمل إلى برشلونة.

    وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن تشيلسي يريد حوالي 120 مليون جنيه إسترليني لبيع إنزو، كما أنه لا يمانع الاحتفاظ باللاعب الذي كان هدفًا لريال مدريد.

  • كاسادو يرفض السعودية

    كشفت صحيفة "ElDesmarque" الإسبانية، عن دخول برشلونة في مفاوضات مع أكثر من طرف لبيع مارك كاسادو خلال هذا الصيف.

    وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يريد حوالي 40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ودخل في مفاوضات جدية مع الأهلي والهلال من السعودية.

    ولكن اللاعب صدم ناديه، بالتأكيد على عدم رغبته في الذهاب للسعودية حاليًا، وتفضيله اللعب ببطولة أوروبية الموسم القادم.

    تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


  • Harry KaneGetty Images

    محاولة جريئة لاستعادة هاري كين

    استفسر نادي توتنهام الإنجليزي، عن إمكانية استرجاع مهاجمه هاري كين من بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    وقال موقع "تيم توك" إن كين رفض هذه الفكرة، مفضلًا البقاء مع بايرن، تزامنًا مع اقترابه من التوقيع على عقد جديد لمدة 3 سنوات، حيث يطمح النادي البافاري في الإعلان عن الأمر بشكل رسمي في نهاية شهر أغسطس الجاري.