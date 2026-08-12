أخبار الانتقالات | محاولة جريئة لضم كين ونجم برشلونة يرفض السعودية ومانشستر سيتي يخطف هدف ريال مدريد

قالت صحيفة "تيليجراف" الهولندية، إن روبرتو مارتينيز المدرب السابق لمنتخب البرتغال، قد يتجه لهولندا من أجل تدريب منتخب الطواحين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن بعض المسؤولين من داخل الاتحاد الهولندي، عقدوا محادثات مكثفة مع مارتينيز في الأيام الأخيرة طمحًا في التوصل لاتفاق.

ولو أصبح الإسباني مدربًا لهولندا، سيكون أول شخص من خارج البلاد يتولى هذا المنصب منذ حوالي 5 عقود.