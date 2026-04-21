أخبار الانتقالات | ريال مدريد يصارع بايرن ميونخ وحالة جمود تضرب برشلونة!
ريال مدريد وبايرن ميونخ يتنافسان على بابا ماتار سار
أفاد موقع فوتبول إنسايدر أن ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ يراقبان وضع لاعب وسط توتنهام بابا ماتار سار لضمه في نهاية الموسم الجاري.
وتأتي هذه التحركات في ظل اقتراب النادي اللندني من الهبوط مما قد يسهل رحيل اللاعب السنغالي الشاب نحو أحد عمالقة القارة الأوروبية.
كما أبدى باريس سان جيرمان اهتمامًا سابقًا باللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عامًا ويواجه مستقبلاً غير مستقر مع ناديه الحالي.
باريس سان جيرمان يستهدف ضم جابرييل مارتينيللي
ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عقد اجتماعًا مع ممثلي جابرييل مارتينيللي جناح نادي آرسنال لبحث إمكانية ضمه.
ويسعى النادي الباريسي لتدعيم خط هجومه خاصة مع حاجة النادي اللندني لتوفير سيولة مالية من خلال بيع بعض اللاعبين لإبرام صفقات جديدة.
وتضع الإدارة الباريسية خيارات أخرى مثل يان ديوماندي في حال فشل صفقة النجم البرازيلي التي قد تكلف مبالغ طائلة.
مانشستر يونايتد يراقب أوريليان تشواميني
كشفت صحيفة تيليجراف أن نادي مانشستر يونايتد يتابع عن كثب وضع الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد.
وتضع إدارة الشياطين الحمر نجم منتخب فرنسا ضمن خياراتها الأساسية لتدعيم خط الوسط في الموسم القادم.
ويمتلك اللاعب صاحب الـ 26 عامًا عقدًا يمتد لعامين إضافيين مع النادي الملكي مما يجعل المفاوضات تتطلب مجهودًا كبيرًا لإقناع الإدارة الإسبانية بالتخلي عن خدماته.
جمود في مفاوضات برشلونة لضم ماركوس راشفورد
أكد الصحفي فابريزيو رومانو وجود حالة من الجمود في المفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن التعاقد الدائم مع ماركوس راشفورد.
ورغم وجود بند في عقد الإعارة يسمح بضمه مقابل 30 مليون يورو إلا أن النادي الكتالوني يحاول إعادة هيكلة الاتفاق المالي بينما يتمسك النادي الإنجليزي بالحصول على القيمة كاملة في الصيف المقبل مما تسبب في توقف المحادثات بين الطرفين حاليًا.
ليفربول يقترب من تجديد عقد إبراهيما كوناتي
أشار موقع تيم توك إلى أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي بات قريبًا جدًا من تجديد عقده مع نادي ليفربول لفترة طويلة الأمد.
وصرح المدافع عقب الفوز في مباراة فريقه الأخيرة أن الاتفاق مع إدارة النادي أصبح وشيكًا وأنه يرغب في البقاء داخل ملعب أنفيلد لسنوات قادمة.
وسيوفر هذا التجديد على النادي الإنجليزي عناء البحث عن مدافع جديد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف الفريق.