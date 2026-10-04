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زهيرة عادل

أخبار الانتقالات | ريال مدريد يزاحم باريس على نجم مانشستر سيتي .. وألفارو أربيلوا مهتم بخطف لاعب برشلونة

انتقالات
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي
برشلونة
ليفربول
باريس سان جيرمان
أليخاندرو بالدي
ريان شرقي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • يوفنتوس يحاول نحو ليوني من جديد

    أوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس لم يتخل عن فكرة التعاقد مع مدافع ليفربول جيوفاني ليوني، رغم رفض عرض استعارة أول كان قد قدمه من قبل.

    وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي أوصى كشافيه لمراقبة اللاعب عن كثب، تمهيدًا لمحاولة جديدة للتعاقد معه.


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  • ريال مدريد يزاحم برشلونة وباريس على ريان شرقي

    يزعم موقع "Fichajes" أن السداسي ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، ليفربول، آرسنال وبايرن ميونخ يتابعون ريان شرقي؛ لاعب مانشستر سيتي.

    وأوضح المصدر ذاته أن برشلونة تحديدًا قد يقدم له عرضًا مقابل أقل من قيمته البالغة 90 مليون يورو.


  • فولهام مهتم ببالدي

    أكد موقع "تيم توك" أن فولهام بقيادة ألفارو مهتم بلاعب برشلونة أليخاندرو بالدي، حيث يتناسب مع طريقة لعب المدرب ألفارو أربيلوا؛ المدير الفني السابق لريال مدريد.

    وأوضح المصدر ذاته أن وكلاء بالدي يتواصلون بالفعل مع أكثر من نادٍ في أنحاء أوروبا.


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  • روما يخطط لتجديد عقد هيرموسو

    بحسب الصحفي نيكولا شيرا فإن روما يخطط لتجديد عقد مدفعه الإسباني ماريو هيرموسو، خلال الفترة المقبلة.

    عقد صاحب الـ31 عامًا مع نادي العاصمة الإيطالية ينتهي بنهاية الموسم الجاري، تحديدًا بنهاية يونيو 2027.


  • آرسنال يقترب من تجديد عقد ديكلان رايس

    أكد موقع "caughtoffside" أن آرسنال حقق تقدمًا إيجابيًا في مفاوضات تجديد عقد نجمه ديكلان رايس، وسط تفاؤل كبير للتوصل إلى اتفاق قريبًا.

    أما الثلاثي كاي هافرتس، دافيد رايا ومارتن أوديجارد فرغم انتهاء عقوده بنهاية الموسم الجاري إلى أن التجديد لهم غير مؤكد بعد، بعدما توقفت المفاوضات قبل أشهر.