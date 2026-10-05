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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يستهدف أليكس سكوت وبرشلونة يراقب مدافع البوسنة
ريال مدريد يبدي اهتمامه بضم سكوت
أصبح ريال مدريد أحدث الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع متوسط ميدان بورنموث أليكس سكوت بحسب "تيم توك".
الإنجليزي يقدر سعره في حدود ثمانين مليون يورو، ويحظى بمتابعة من ليفربول، آرسنال، وتشيلسي بحسب الإعلام البريطاني.
برشلونة يراقب محرموفيتش
يحظى قلب الدفاع البوسني طارق محرموفيتش بمتابعة من برشلونة، بالإضافة لإنتر، بحسب "فوتبول إنسايدر".
وذكر التقرير أن ليدز الذي ضم اللاعب مقابل قرابة أربعين مليون يورو هذا الصيف لا ينوي التفريط فيه الصيف القادم.
بايرن يتحرك لتأمين أوليسي
أكد "نيكولو شيرا" الأنباء المنتشرة بخصوص تحركات بايرن ميونخ من أجل تأمين نجمه مايكل أوليسي عبر تمديد عقده.
وذكر الصحفي الإيطالي أن بايرن يعرض عقدًا جديدًا على الفرنسي حتى يونيو 2031، وذلك عقب ربطه بريال مدريد وعروض إنجليزية مؤخرًا.
تجدد الاهتمام بموريلو
أوضح "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول وتشيلسي قاما بإحياء الاهتمام بالتعاقد مع البرازيلي موريلو، مدافع نوتنجهام فورست.
وأشار التقرير إلى عدم وجود نية من قبل فورست في التفريط بنجمه خلال انتقالات يناير المقبلة رغم العروض المتوقعة.
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