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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يُرهن صفقة مايكل أوليسي .. وليفربول يرفض عرض فينيسيوس
فوزينيا إلى كولو كولو
بعد تألقه اللافت للنظر في كأس العالم 2026، وقع حارس مرمى كاب فيردي فوزينيا رسميًا، عقود انتقاله من تشافيس البرتغالي إلى كولو كولو التشيلي، في صفقة انتقال حر.
وبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو من المقرر أن يصل فوزينيا إلى تشيلي يوم الجمعة المقبل، للخضوع للكشف الطبي واستكمال إجراءات توقيع العقود.
يوفنتوس يؤكد اهتمامه بإيميليانو مارتينيز
أكد لوتشيانو سباليتي؛ المدير الفني ليوفنتوس، اهتمام ناديه بالحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في ظل رغبته في الرحيل عن أستون فيلا في الصيف الجاري.
وقال سباليتي في تصريحاته لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "هو يريد الرحيل ونحن نبحث عن المنافسة على الألقاب لذا نريده معنا، حتى وإن كنا نمتلك بالفعل حارسين آخرين".
ريال مدريد يُرهن صفقة مايكل أوليسي
بعد الأنباء التي تحدثت عن انفتاح الجناح الفرنسي مايكل أوليسي على الانتقال لريال مدريد، أخطر الأخير ناديه بايرن ميونخ بتمسكه بضم اللاعب، لكن ليس في الصيف الجاري.
بحسب فابريتسيو رومانو فإن النادي الإسباني أوضح لنظيره الألماني أنه مستعد لشراء أوليسي وقتما قرر بيعه، ما يعني أنه لن يحدث في الصيف الجاري في ظل تمسك البافاري به.
وقد صرح كريستوفر فرويند؛ المدير الرياضي لبايرن ميونخ، للصحفي ماكسيميليان كوخ: "رحيل أوليسي لريال مدريد ليس موضوعًا للنقاش على الإطلاق بالنسبة لنا. نحن نتطلع لعودته من الإجازة، وسيلعب دورًا مهمًا في الفريق الموسم المقبل كما فعل الموسم الماضي".
تصريحات متناقضة حول بالينيا في بايرن ميونخ
نقل الصحفي الألماني ماكسيميليان كوخ تصريحات متناقضة بين جواو بالينيا؛ لاعب بايرن ميونخ، وكريستوفر فرويند؛ المدير الرياضي للنادي.
فرويند أكد أن الثنائي بالينيا وساشا بوي خارج خطة البافاري في الموسم المقبل، موضحًا أنه تم إخطارهما بالفعل بالبحث عن عروض لهما.
في المقابل، صرح بالينيا، بحسب ما نقل كوخ، عقب تصريحات فرويند بدقائق قليلة، مؤكدًا أنه يخطط للبقاء في بايرن بالموسم المقبل.
ليفربول يرفض عرض فينيسيوس .. والأهلي وآرسنال ينتظران
أكد الصحفي بن جاكوبس أن وكلاء البرازيلي فينيسيوس جونيور عرضوه على ليفربول، في ظل بقاء موسم واحد في عقده مع ريال مدريد.
بن جاكوبس أوضح أن ليفربول لم يبد اهتمامًا بضم جناح ريال مدريد، في ظل تركيزه على دعم مركز الجناح الأيمن.
فيما يحظى فيني باهتمام من الأهلي السعودي، الذي ينتظر إشارة من اللاعب لحسم الصفقة بعدما عرض عليه مليار يورو العام الماضي.
في الإطار نفسه، يسير آرسنال على طريق الأهلي، إذ لديه رغبة في ضم البرازيلي، لكنهم يتعاملون بحذر مع الصفقة في ظل تأكيد ريال مدريد أكثر من مرة ضمانه حسم ملف التجديد له، لذا ينتظر الجانرز إشارة فيني للتحرك بعرض رسمي.
"صفقة غريبة": بين أنباء بشكتاش وبرشلونة .. داروين نونيز مرشح للذهاب إلى الدوري الأمريكي!
أصبح الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أكثر قربًا من مغادرة قلعة الزعيم، في فترة الميركاتو الصيفي، رغم الجدل الدائر حول وجهته المُقبلة.
ويشير موقع "ذا أتلتيك" إلى أن داروين نونيز يحظى باهتمام نادي أتالانتا يونايتد، حيث أن المفاوضات الأولية بين الطرفين قد بدأت بالفعل، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن النادي الأمريكي يدرس بجدية إمكانية التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني. وفي إنجلترا، حيث لعب نونيز سابقًا مع ليفربول، يُوصف هذا الانتقال بأنه "صفقة غريبة". (طالع التفاصيل)
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