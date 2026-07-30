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أخبار الانتقالات | خطوة تضع نجم المغرب على أعتاب مانشستر سيتي ومحاولة إنجليزية لخطف ندياي من الهلال
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مانشستر ينافس الهلال
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقتحام السباق من أجل التعاقد مع إيلمان ندياي لاعب إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الهلال السعودي كان يعتبر الطرف الأقرب للحصول على خدمات ندياي، ولكن صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن مانشستر يريد ضمه أيضًا، وسط توقعات بوصول أي صفقة محتملة إلى 70 مليون جنيه إسترليني.
ووسط كل ذلك، لم يستبعد إيفرتون إمكانية استمرار اللاعب، وفتح معه محادثات التوقيع على عقد جديد.
ماتانتونو يفكر في الرحيل
قال موقع "ذا أثلتيك" إن فرانكو ماتانتونو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق ريفر بليت، بعد عام واحد فقط في سانتياجو برنابيو.
وأوضح أن صاحب الـ19 سنة، يعتبر ريفر بليت هو وجهته المفضلة في حالة الرحيل عن ريال، بعدما فشل في إثبات نفسه مع الفريق الإسباني.
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فلاهوفيتش ينتظر برشلونة
يصر دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس السابق، على عدم التوقيع لنادي بشكتاش التركي، تحسبًا للانتقال إلى صفوف برشلونة هذا الصيف.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب لم يرد حتى الآن على عرض بشكتاش، انتظارًا لما ستسفر عنه عملية بحث برشلونة عن مهاجم جديد، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
بوعدي يقترب من مانشستر سيتي
قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تسريع عملية التفاوض من أجل التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي في أقرب وقت ممكن.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الاتفاق أصبح قريبًا من الطرفين على إتمام الصفقة، ولا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بالشروط الشخصية للاعب.
نجم إنتر يوافق على التجديد
اقترب نادي إنتر الإيطالي، من الاتفاق بشكل نهائي على التجديد لنجمه الشاب بيو إسبوسيتو، لضمان استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن الاتفاق سيستمر حتى يونيو 2031، مع تركيز اللاعب بشكل كامل على مشروع إنتر المستقبلي.
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