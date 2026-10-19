أخبار الانتقالات | عودة راموس إلى مدريد وحقيقة انتقال فيرتس إلى تشيلسي

كشف ريو نجوموها، موهبة ليفربول الشاب، مع "ديلي ميل" طبيعة المفاوضات مع ناديه من أجل تمديد عقده، وسط أحاديث عن اهتمام من بايرن ميونخ وأندية كبرى في البريميرليج.

وقال الشاب إن الأمر بيد وكيله بالوقت الراهن وهو يركز فقط على كرة القدم وليس متأكدًا بالتحديد ماذا يحدث في المفاوضات، ولكن يظن أنها في الاتجاه الصحيح.