Getty Images
أخبار الانتقالات | عودة راموس إلى مدريد وحقيقة انتقال فيرتس إلى تشيلسي
خيتافي يفاوض راموس
أكد رئيس النادي العاصمي الإسباني خيتافي أنخيل توريس دخول ناديه في مفاوضات مع سيرخيو راموس عبر شقيقه ووكيل أعماله للتوقيع مع الأسطورة الإسبانية الذي يعد لاعبًا حرًا منذ نهاية عقده مع مونتيري المكسيكي العام الفائت.
المزيد من التفاصيل هنا.
نجوموها يوضح طبيعة المفاوضات مع ليفربول
كشف ريو نجوموها، موهبة ليفربول الشاب، مع "ديلي ميل" طبيعة المفاوضات مع ناديه من أجل تمديد عقده، وسط أحاديث عن اهتمام من بايرن ميونخ وأندية كبرى في البريميرليج.
وقال الشاب إن الأمر بيد وكيله بالوقت الراهن وهو يركز فقط على كرة القدم وليس متأكدًا بالتحديد ماذا يحدث في المفاوضات، ولكن يظن أنها في الاتجاه الصحيح.
إسبارت مطلوب في إنجلترا
عقب صعوده القوي وتثبيت أقدامه في صفوف برشلونة بمركز الظهير وخط الوسط، لفت تشابي أسبارت الأنظار في البريميرليج.
وقال "كوت أوفسايد" إن الثنائي آرسنال وتوتنهام قد يحاولان خطف صاحب التسعة عشر عامًا من برشلونة إذا توفرت الظروف المناسبة.
نفي رحيل فيرتس إلى تشيلسي
خرجت في الآونة الأخيرة إشاعات تربط تشيلسي بالتحرك لضم نجم ليفربول فلوريان فيرتس بسبب العلاقة القوية مع مدرب البلوز تشابي ألونسو من وقت الثنائي في باير ليفركوزن.
وأوضح "كوت أوفسايد" أن فيرتس نفسه يرفض تلك التقارير وعازم على إكمال مشواره في صفوف ليفربول وعدم الرحيل.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا