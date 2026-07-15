أخبار الانتقالات | الهلال يفاوض نجم هولندا وريال مدريد يعود أوليسي وعرض مختلف من برشلونة لخوليان ألفاريز

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن منح بيشكتاش للمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهلة مدتها 24 ساعة، من أجل الرد على عرضه الرسمي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.

النادي التركي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب في أقرب فرصة ممكنة، في الوقت الذي يفضل فيه فلاهوفيتش الانتظار، تحسبًا لتحرك برشلونة لضمه.