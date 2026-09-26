أخبار الانتقالات | حقيقة بند الهبوط في عقد هالاند مع مانشستر سيتي وبواتينج ينضم إلى طرابزون سبور

أوضحت "سبورت" أن عقد إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي لا يحتوي على بند يسمح له بالرحيل حال هبوط الفريق من البريميرليج.

وخرجت عدة إشاعات تتحدث عن مستقبل النجم النرويجي الذي يملك عقدًا حتى 2034 مع سيتي عقب تقرير "أتلتيك" عن إدانة النادي في قضايا التلاعب المتهم فيها بإنجلترا، والحديث عن عقوبات قد تشمل استبعاده من البريميرليج.