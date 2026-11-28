رد بيب جوارديولا على التقارير التي ربطته بخلافة هانسي فليك في المستقبل، والعودة إلى تدريب برشلونة من جديد.

وقال المدرب الكتالوني مع مجلة البوندسليجا إن ملف العودة إلى ناديه السابق مغلق، وأنه لن يعود لتدريب برشلونة أبدًا في مسيرته.