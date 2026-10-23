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Tottenham goal 2026-27 Omar MarmoushGetty
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | توتنهام يهدد مركز مرموش بمهاجم المائة مليون يورو وحسم مصير كاريك في مانشستر يونايتد

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
مايكل كاريك
جوليان ناجلسمان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • جولر يجدد

    أكد "فابريزيو رومانو" الأنباء المنتشرة في الأسابيع الماضية بخصوص توصل ريال مدريد لاتفاق مع أردا جولر لمد عقده.

    وبحسب الصحفي الإيطالي، سيوقع التركي الشاب عقدًا جديدًا مع النادي المدريدي سيبقيه في صفوفه حتى 2032.

  • آرسنال يراقب فاريلا وأليكس باينا

    وضع آرسنال عينيه على صفقتين من أجل تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وخصوصًا في الخط الأمامي.

    وذكر "فوتبول ترانسفيرز" أن أليكس باينا، نجم أتلتيكو مدريد وإسبانيا يعد هدفًا للمدفعجية، بينما أضافت "لاجازيتا" أن الفريق الإنجليزي وبنفيكا يراقبان انفجار جوستافو فاريلا في الدوري الإيطالي مع مونزا، مع العلم أن الفريق البرتغالي باعه لنظيره الإيطالي الصيف الفائت مقابل ثلاثة ملايين يورو فقط.

  • توتنهام يستهدف بافليديس

    ذكر "تيم توك" أن توتنهام يستهدف التعاقد مع فانجيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا، خلال ميركاتو الشتاء، ولا يمانع دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ مائة مليون يورو.

    ويأتي تحرك سبيرز لضم اليوناني في ظل معاناته الهجومية رغم ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي الصيف الفائت، إذ سجل الفريق ستة أهداف فقط حتى الآن بالبريميرليج.

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  • كاريك مستمر في يونايتد

    أوضح الصحفي المقرب من مانشستر يونايتد "صامويل لوكهريست" أن مايكل كاريك مستمر في الوقت الراهن كمدرب للفريق عقب شائعات إقالته بعد السقوط ضد كومو برباعية مقابل هدف الثلاثاء الفائت.

    وفي سياق الحديث عن خليفته، أكد "تيم توك" عدم وجود نية من برايتون في التفريط في مدربه فابيان هولزيلر، بينما أشار التقرير إلى وجود ترحيب من أعضاء في إدارة يونايتد بتعيين إيدي هاو، مع دخول أوناي إيمري، أنطونيو كونتي، ويوليان ناجلسمان قائمة المرشحين للمنصب حال استمرت النتائج السلبية.

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